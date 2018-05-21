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Видео: компания Boeing получила разрешение на использование складных крыльев в лайнерах 777X

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Самолет Boeing. Иллюстративное фото.

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании Boeing использовать складное крыло в пассажирских самолетах Boeing 777X. Соответствующее решение FAA было опубликовано на сайте ведомства.

Как отмечает N+1, в документе говорится, что механизм складывания крыла будет использоваться только для уменьшения габаритов самолета в аэропорту, а во время полета крылья лайнеров будут жестко зафиксированы в одной плоскости без возможности поднятия законцовок, пишет Newsru.com.

Разработка семейства пассажирских лайнеров B777X ведется компанией Boeing с начала 2010-х годов на базе уже существующих самолетов B777. В состав нового семейства будут входить лайнеры B777-8X, B777-9X и B777-8XL, которые получат новые двигатели и крылья, выполненные из композиционных материалов, а механизм складного крыла позволит этим самолетам двигаться по обычным взлетно-посадочным полосам и помещаться в стандартные авиационные ангары.

Впервые Boeing продемонстрировала испытания складного крыла в конце 2016 года. До Boeing 777X эта технология никогда серийно не применялась на гражданских самолетах, хотя ее активно использовали военные - боевые самолеты, размещаемые на авианосцах, оснащены складными крыльями для экономии места в ангаре.

Предполагается, что официальная презентация семейства лайнеров B777X состоится в конце 2019 года.

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