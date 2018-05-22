Фото: дом у моря, на скалистом лесном берегу в Хельсинки

MK5 House — последний проект студии ORTRAUM Architects, осуществленный для одного из партнеров фирмы и его семьи, состоящей из пяти человек. Дом площадью 230 квадратных метров стоит на склоне участка, расположенного на полуострове Йоллас, не так далеко от центра Хельсинки.