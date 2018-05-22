Фото: дом у моря, на скалистом лесном берегу в Хельсинки

MK5 House — последний проект студии ORTRAUM Architects, осуществленный для одного из партнеров фирмы и его семьи, состоящей из пяти человек. Дом площадью 230 квадратных метров стоит на склоне участка, расположенного на полуострове Йоллас, не так далеко от центра Хельсинки.
Архитектура здания позволяет избегать прямых взглядов со стороны соседей, обеспечивая необходимую приватность.
Стремление установить особые отношения с природной средой определило нестандартное размещение окон, что создает разнообразие открывающихся видов и обилие дневного света в каждой части дома.
На первом этаже расположена гостиная открытой планировки, в подвале — сауна и служебные помещения.
Наверху архитекторы спроектировали четыре спальни.
Конструкция дома выполнена из специально разработанных панелей CLT. Для облицовки фасада, настила полов и мебели использована древесина сибирской лиственницы.
Материалы подбирались с расчетом на естественное красивое старение дерева. С южной стороны здания натянуты вертикальные струны для вьющихся растений, которые со временем создадут зеленый экран, обеспечив дополнительную защиту частной жизни владельцев со стороны дороги.
Все фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.