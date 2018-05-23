ср, 23.05.2018
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  • Выставленная на продажу дача на острове Муху вызвала большой интерес жителей Эстонии

Выставленная на продажу дача на острове Муху вызвала большой интерес жителей Эстонии

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ФОТО: KV.EE

Старый, но отреставрированный, типично островной дом, который историки архитектуры называют жилой ригой, вполне может стать и вашим домом, предлагает портал Kodu.

Этот деревенский трехкомнатный дом стал очень популярным в социальных сетях. Его фотографиями делятся, видимо, потому, что в нем сочетается первозданность постройки 1930 года и современный, хотя и лишенный наворотов дизайн. 

ФОТО: KV.EE

Жилая площадь дома - более 150 квадратных метров. Чердачного помещения ремонт не коснулся, но что мешает сделать это новым владельцам? Зато на первом этаже расположены: большая кухня, просторная гостиная, три спальни, каминный зал, большпая душевая, баня, два туалета, прихожая и застекленная утепленная веранда. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Привлекает внимание и ухоженный просторный участок с плодовыми и декоративными растениями и старой каменной оградой. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации находится ЗДЕСЬ!

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