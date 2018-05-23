Выставленная на продажу дача на острове Муху вызвала большой интерес жителей Эстонии

Этот деревенский трехкомнатный дом стал очень популярным в социальных сетях. Его фотографиями делятся, видимо, потому, что в нем сочетается первозданность постройки 1930 года и современный, хотя и лишенный наворотов дизайн.

ФОТО: KV.EE

Жилая площадь дома - более 150 квадратных метров. Чердачного помещения ремонт не коснулся, но что мешает сделать это новым владельцам? Зато на первом этаже расположены: большая кухня, просторная гостиная, три спальни, каминный зал, большпая душевая, баня, два туалета, прихожая и застекленная утепленная веранда.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Привлекает внимание и ухоженный просторный участок с плодовыми и декоративными растениями и старой каменной оградой.

ФОТО: KV.EE