Эксперт: страны Балтии нельзя относить к постсоветскому пространству

— Европейский союз ведет активную политику на территории бывших союзных республик. В ЕС вступили страны Балтии и хочет присоединиться Украина, Грузия и Молдова. Как вы оцениваете их шансы?

— Конечно, решение о приеме новых членов Евросоюза — это исключительная прерогатива самого ЕС, и мне как неспециалисту в европейских делах трудно обсуждать этот вопрос, пытаясь воспроизводить европейскую логику. Что же касается оценки перспектив с другой стороны, с точки зрения готовности самих этих стран, то в решающей степени все будет зависеть от их способности изжить постсоветскость в самих себе. Иными словами, разделить власть и собственность. Без этого не удастся ни снизить уровень коррупции, ни создать независимое правосудие, ни реально обеспечить права граждан, в том числе и социальные. А без таких мер эти страны так и останутся постсоветскими по сути, скорее всего, настроенными антироссийски, но при этом постсоветскими. Вряд ли в таком виде они будут интересны ЕС. Для них скорее всего применим термин, которые в начале 2000-х годов предложил американский политолог Том Карозерс – «пустой плюрализм». Это когда есть альтернативные выборы, пресса, независимая от правительства, но настоящей демократии нет. При этом проведение необходимых преобразований в части разделения власти и собственности, борьбы с коррупцией зависит только от воли народов и политических кругов этих стран. За них осуществить необходимую работу никто не сможет, ни Евросоюз, ни США, ни кто-либо еще. Получится — значит дорога в ЕС будет открыта.

— А что касается центральноазиатского региона? Сблизится ли кто-то из них с Россией, так же сильно, как Казахстан?

— Ситуация в этом субрегионе представляется очень неопределенной. На мой взгляд, о перспективах серьезного сближения с Россией можно говорить только в отношении Киргизии и только при наличии нескольких условий. Многое здесь будет зависеть и от сложных внутриполитических раскладов в этой республике (в ее правящих кругах далеко не все группы хотели бы такого сближения), и от готовности России поддерживать на плаву слабую экономику Киргизии, и от степени влияния Китая на экономические процессы в этой стране.

Россия по-прежнему является стержнем постсоветского пространства не только в силу своих размеров, но и готовности быть провайдером экономической помощи

— По вашему мнению, какой вектор выберет Армения после вступления в должность премьера Пашиняна? Как будет решаться ситуация с Карабахом?