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  • Фото: хозяин вернулся за ожидавшим его более двух лет в центре Таллинна велосипедом

Фото: хозяин вернулся за ожидавшим его более двух лет в центре Таллинна велосипедом

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ФОТО: МуПо

История прождавшего владельца более двух лет перед здание Таллиннской горуправы велосипеда пришла к завершению вечером 23 мая, сообщает МуПо.

В 21.30 перед зданием по адресу площадь Вабадузе,7 остановился молодой человек на красном мотороллере, подошел к пристегнутому к дорожному ограждению велосипеду, достал из заднего кармана ключ и освободил простоявший на одном месте более двух лет транспорт.

Молодой человек проверил тормоза, общее состояние велосипеда и увез его через дорогу. После этого он вернулся к зданию горуправы, взял замок от велосипеда, сел на мотороллер и уехал.

Кто был этот молодой человек и куда за 15 минут он увез велосипед, останется тайной, поскольку все это осталось за пределами обзора камер наблюдения.

МуПо упрекнула молодого человека в одном нарушении — дорогу необходимо переходить в положенном месте. Переход четырехполосной дороги не только является нарушением ПДД, но и может быть опасно для жизни и здоровья.

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