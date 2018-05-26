Фото: хозяин вернулся за ожидавшим его более двух лет в центре Таллинна велосипедом

В 21.30 перед зданием по адресу площадь Вабадузе,7 остановился молодой человек на красном мотороллере, подошел к пристегнутому к дорожному ограждению велосипеду, достал из заднего кармана ключ и освободил простоявший на одном месте более двух лет транспорт.

Молодой человек проверил тормоза, общее состояние велосипеда и увез его через дорогу. После этого он вернулся к зданию горуправы, взял замок от велосипеда, сел на мотороллер и уехал.

Кто был этот молодой человек и куда за 15 минут он увез велосипед, останется тайной, поскольку все это осталось за пределами обзора камер наблюдения.