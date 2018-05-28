Строительство Рейди-теэ начнется в июле

В конце августа прошлого года Таллинн объявил тендер на строительство улицы Рейди-теэ, победителем которого стало предприятие, предложившее самую низкую цену, но конкурс госпоставки все-таки провалился, так как даже самое дешевое предложение оказалось на 11 млн евро дороже, чем предполагалось, сообщает ERR.

Новый конкурс объявили в марте этого года, а к середине апреля поступило восемь предложений.

Весиаллик сказал, что все предложения укладывались в рамки бюджета, а победитель уже выбран, но название предприятия не называется.