Строительство Рейди-теэ начнется в июле

Определился победитель тендера на строительство в Таллинне улицы Рейди-теэ. По мнению заместителя директора Таллиннского коммунального департамента Рейо Весиаллика, строительные работы могут начаться в июле, пишет Postimees.
В конце августа прошлого года Таллинн объявил тендер на строительство улицы Рейди-теэ, победителем которого стало предприятие, предложившее самую низкую цену, но конкурс госпоставки все-таки провалился, так как даже самое дешевое предложение оказалось на 11 млн евро дороже, чем предполагалось, сообщает ERR.
Новый конкурс объявили в марте этого года, а к середине апреля поступило восемь предложений.
Весиаллик сказал, что все предложения укладывались в рамки бюджета, а победитель уже выбран, но название предприятия не называется.
Теперь дело остается за Департаментом технадзора, куда для согласования была передана все связанная с проектом документация. Департамент должен сообщить о принятом решении в ближайшие недели.