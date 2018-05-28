пн, 28.05.2018
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Строительство Рейди-теэ начнется в июле

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Схема улицы Рейди.

ФОТО: Tallinna kommunaalamet

Определился победитель тендера на строительство в Таллинне улицы Рейди-теэ. По мнению заместителя директора Таллиннского коммунального департамента Рейо Весиаллика, строительные работы могут начаться в июле, пишет Postimees.

В конце августа прошлого года Таллинн объявил тендер на строительство улицы Рейди-теэ, победителем которого стало предприятие, предложившее самую низкую цену, но конкурс госпоставки все-таки провалился, так как даже самое дешевое предложение оказалось на 11 млн евро дороже, чем предполагалось, сообщает ERR.

Новый конкурс объявили в марте этого года, а к середине апреля поступило восемь предложений.

Весиаллик сказал, что все предложения укладывались в рамки бюджета, а победитель уже выбран, но название предприятия не называется.

Теперь дело остается за Департаментом технадзора, куда для согласования была передана все связанная с проектом документация. Департамент должен сообщить о принятом решении в ближайшие недели.

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