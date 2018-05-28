Дым виден за километры: в Ляэне-Вирумаа тушат мощный лесной пожар (фото)
28 мая 2018 г., 15:50
Сегодня в полдень спасателям поступило сообщение о лесном пожаре в Ляэне-Вирумаа в деревне Кяру. Густой дым был виден за километры.
По данным спасателей, пожар охватил примерно гектар леса и болотистой местности. Поскольку из-за особенностей ландшафта доступ техники был невозможен, на место вызвали спасателей из трех уездов.
Распространение огня быстро ограничили, теперь осталось потушить очаги. Примерно в двадцати метрах от пожара проходит автомобильная дорога.
Причина возгорания пока неизвестна, но с учетом сухой и жаркой погоды пожар мог начаться даже из-за осколка стекла, через которое под определенным углом могли пройти солнечные лучи и поджечь сухие ветки.