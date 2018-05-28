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  • Дым виден за километры: в Ляэне-Вирумаа тушат мощный лесной пожар (фото)

Дым виден за километры: в Ляэне-Вирумаа тушат мощный лесной пожар (фото)

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Сегодня в полдень спасателям поступило сообщение о лесном пожаре в Ляэне-Вирумаа в деревне Кяру. Густой дым был виден за километры.

По данным спасателей, пожар охватил примерно гектар леса и болотистой местности. Поскольку из-за особенностей ландшафта доступ техники был невозможен, на место вызвали спасателей из трех уездов.

Распространение огня быстро ограничили, теперь осталось потушить очаги. Примерно в двадцати метрах от пожара проходит автомобильная дорога.

Причина возгорания пока неизвестна, но с учетом сухой и жаркой погоды пожар мог начаться даже из-за осколка стекла, через которое под определенным углом могли пройти солнечные лучи и поджечь сухие ветки.

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