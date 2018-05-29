вт, 29.05.2018
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Видео: в Бельгии неизвестный застрелил полицейских из их собственного оружия

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Место стрельбы в Льеже.

ФОТО: John Thys / AFP / Scanpix

Стрельба произошла в бельгийском городе Льеж, в результате чего три человека погибли, двое получили ранения, сообщает во вторник сайт газеты France Soir.

По ее информации, жертвами стали двое полицейских и один прохожий.

Стрельба началась во время обычной полицейской процедуры проверки документов, сообщает бельгийская Le Soir.

Мужчина, у которого полицейские хотели проверить документы, завладел оружием одного из сотрудников и открыл огонь. В результате погибли оба стража порядка и прохожий, говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Инцидент произошел около 10:30 по местному времени (11:30 по Эстонии) в центре города. Стрелявший взял в заложницы женщину, стоявшую на входе в лицей неподалеку. Преступник оставался с ней в вестибюле учреждения, пока не был застрелен полицейскими. Двое полицейских были ранены во время операции. Заложница не пострадала, пишет Le Soir.

В свою очередь телеканал RTBF сообщил, что основной версией произошедшего является террористический акт.

Ранее сайт газеты La Libre Belgique сообщал, что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллах акбар".

Глава МВД Бельгии Ян Ямбон заявил в твиттере, что федеральный кризисный центр следит за ситуацией.

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