Видео: в Бельгии неизвестный застрелил полицейских из их собственного оружия

По ее информации, жертвами стали двое полицейских и один прохожий.

BREAKING: A armed gunman shoots and kills 2 police officers then takes a woman hostage in the Belgian city of Liege and the attacker has been "neutralised". https://t.co/eumLloIpRT pic.twitter.com/Y5GSfw7vr5 — News_Executive (@News_Executive) May 29, 2018

Стрельба началась во время обычной полицейской процедуры проверки документов, сообщает бельгийская Le Soir.

Мужчина, у которого полицейские хотели проверить документы, завладел оружием одного из сотрудников и открыл огонь. В результате погибли оба стража порядка и прохожий, говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

UPDATE: Two police officers and civilian killed in shooting incident in Liege, Belgiumhttps://t.co/1BZQtX8WFx pic.twitter.com/rH8Bb6etIv — euronews (@euronews) May 29, 2018

Инцидент произошел около 10:30 по местному времени (11:30 по Эстонии) в центре города. Стрелявший взял в заложницы женщину, стоявшую на входе в лицей неподалеку. Преступник оставался с ней в вестибюле учреждения, пока не был застрелен полицейскими. Двое полицейских были ранены во время операции. Заложница не пострадала, пишет Le Soir.

В свою очередь телеканал RTBF сообщил, что основной версией произошедшего является террористический акт.

Ранее сайт газеты La Libre Belgique сообщал, что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллах акбар".