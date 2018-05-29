Посольство РФ раскритиковало Миксера за поддержку рапорта по сбитому MH17

«Российская сторона решительно отвергает обвинения в причастности к трагедии на востоке Украины как бездоказательные и необоснованные», - говорится в комментарии, опубликованном на странице посольства в Facebook.

По заявлению посольства, Россия оперативно участвовала в работе нидерландской следственной группы и передала ей технические данные о ракете Бук, которой сбили пассажирский лайнер и первичные радиолокационные данные. Все они, по словам российской стороны, исключают пуск ставшей причиной гибели около 300 человек ракеты с территории, неподконтрольной Киеву.

По словам посольства, международная следственная комиссия с самого начала заняла позицию, что в катастрофе виновна Россия.

«Скоропалительное проявление солидарности с авторами подобного опуса яно не идет на пользу российско-эстонским отношениям, и без того переживающим достаточно сложный период в своем развитии», - заявили в посольстве РФ.

«Рапорт, безусловно, является очень четким доказательством того, что российские вооруженные силы напрямую связаны с крушением MH17, что они до сих пор отрицали, - сказал Миксер после встречи глав МИД ЕС в понедельник. - Нидерланды и Австралия попросили Россию вступить в переговоры, направленные на поиск справедливого решения и привлечение виновных к ответственности. Ту же позицию разделяют все присутствовавшие сегодня министры иностранных дел ЕС».

Рейс MH17 малайзийской государственной авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года по пути из Амстердама в Куала-Лумпур над Восточной Украиной. Погибли все 298 человек, находившихся на борту, в том числе 196 граждан Нидерландов. Всего в самолете находились граждане 17 стран.