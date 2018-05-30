Фото: в продажу поступил дом в Суурупи с трогательным романтическим интерьером

Построенный в 2007 году, этот летний дом привлекателен как снаружи, так и внутри. Торговая марка Kastelli говорит сама за себя: вот уже 20 лет это - самые продаваемые каркасные дома в Финляндии, где знают толк в деревянном домостроении.

ФОТО: KV.EE

Дизайн внутренних помещений примечателен прежле всего деталями и милыми пастельными тонами. Все в доме продумано: от занавесок, до светильников, сантехники и выключателей. Белый кафельный камин тоже выдержан в романтическом стиле.

ФОТО: KV.EE

Большая ванная комната - одна из самых необычных, какие только встречались в частных домах за пределами столицы. Однако вкус не изменил владельцам ни разу, и новые собственники вряд ли рискнут что-то изменить в этом доме.

ФОТО: KV.EE