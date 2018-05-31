ОЭСР: Латвия опередит Эстонию и Литву по росту экономики

По прогнозам ОЭСР внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в этом году вырастет на 4,1%, в следующем году - на 3,6%.

Согласованный индекс потребительских цен в Латвии и в 2018, и в 2019 году вырастет на 2,6%, безработица в этом году составит 7,9%, в следующем - 7,7%, считает ОЭСР.

Рост латвийской экономики в этом году замедлится, так как из-за сокращения средств из фондов ЕС инвестиции уменьшатся. Нехватка квалифицированной рабочей силы будет способствовать росту зарплат. Из-за сильного внутреннего спроса сохранится высокий прирост импорта.

Для Эстонии ОЭСР прогнозирует прирост ВВП в этом году на 3,7%, в следующем - на 3,2%. Потребительские цены вырастут соответственно на 2,8% и 2,5%. Безработица в 2018 году составит 5,6%, в 2019 году - 5,9%.