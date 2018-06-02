Станут ли российские "Русланы" немецкими, чтобы возить грузы НАТО

Зачем было терять такой рынок?

Глава "Волги-Днепра" Алексей Исайкин в кулуарах Петербургского экономического форума объяснил Би-би-си решение прекратить сотрудничество с НАТО тем, что компания решила сосредоточиться на "мирных" направлениях деятельности.

"Основной потенциал для роста я вам назвал - это все, что связано с жизнью. Война в общем объеме экономики, это пять процентов. А потом, когда все друг против друга, то очень сложно избежать рисков", - сказал он.

Этот отказ произошел на фоне падения основных показателей деятельности авиакомпании "Волга-Днепр". В первом квартале 2018 года она на треть (по сравнению с первым кварталом предыдущего года) снизила объем перевезенных грузов, грузооборот упал на 20%, сообщала Росавиация. С января по апрель компания перевезла 7984 тонны грузов.

Но, возможно, компания не намерена терять контракт с НАТО.

Германский новостной сайт Cargoforwarder.eu, который специализируется на корпоративных новостях индустрии грузовых авиаперевозок, сообщил, что "Волга-Днепр" направила запрос в германское национальное агентство гражданской авиации (Luftfahrt-Bundesamt) о регистрации нового авиаперевозчика.

О таких планах еще в начале декабря сообщало "Авиатранспортное обозрение" со ссылкой на менеджера коммерческой службы группы "Волга-Днепр" Вячеслава Шахова. Он говорил, что компания может получить три из 12 "Русланов" "Волги-Днепра".

А британское СМИ The Loadstar обратило внимание на то, что дочка "Волги-Днепра" - компания "ЭйрБриджКарго" - разместила на немецком отраслевом авиапортале Barig объявление о наборе шестерых руководителей в Лейпциге.

The Loadstar пишет, что, вероятно, именно с этой целью в группу компаний "Волга-Днепр" на пост вице-президента по продажам и маркетингу в апреле был назначен Роберт ван де Вег. Сам он заявил, что будет заниматься новым перевозчиком.

Русская служба Би-би-си направила запрос в компанию "Волга-Днепр" и ожидает ответа.

В чем смысл переезда?

Создание в Германии новой авиакомпании помогло бы решить сразу две проблемы, считает главный редактор Cargoforwarder Global Гейнер Зигмунд. "Волга-Днепр" через Германию смогла бы обслуживать свои Ан-124 в украинской компании "Антонов", с чем у российского перевозчика сейчас есть проблемы. Плюс перезаключить договор с НАТО уже под новым брендом.

Украинская компания ГК "Антонов" и "Волга-Днепр" с 2014 года, когда был аннексирован Крым, находятся в состоянии конфликта.

"Антонов" как держатель сертификата единственный имеет право официально продлять ресурс этих самолетов и выдавать необходимые документы, без которых "Русланы" не смогут летать в большинстве стран мира. В случае отказа продлять ресурс "Антонов" рискует потерять международную лицензию разработчика.

В 2014 году интернет-сайт "Авиатранспортного обозрения" опубликовал материал, в котором говорилось о задержках обслуживания российских гражданских Ан-124 компанией "Антонов".

А в июле 2017 года газета "Коммерсант" писала, что Росавиация самостоятельно выдала сертификат разработчика и сертификат на изменение типовой конструкции Ан-124 германской дочке "Волги-Днепра" AMTES GmbH.