Путин подписал закон о контрсанкциях

Закон позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран, в том числе выражающиеся во введении политических или экономических санкций против РФ. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан, передает Newsru.com.

В качестве мер воздействия (противодействия) возможно прекращение сотрудничества РФ с иностранными государствами и их организациями, запрет или ограничение ввоза в Россию сырья или продукции из недружественных стран (перечень определяет правительство РФ), вывоз такими организациями российской продукции, отказ или ограничение ими выполнения работ, иные меры.

При этом закон оговаривает, что меры воздействия не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ.

Законопроект о контрсанкциях Госдума 22 мая приняла в третьем чтении 22 мая. В первоначальном варианте проект закона предоставлял правительству РФ полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, направленных прежде всего на устранение США так называемых актов недружественного характера. Среди таких мер (всего их было 16) предлагался запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения.