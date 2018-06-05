Сависаар будет добиваться возвращения конфискованных у него денег
5 июня 2018 г., 15:16
Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар, по делу которого Харьюский уездный суд во вторник решил прекратить производство, будет добиваться возвращения конфискованных у него в ходе предварительного следствия денег.
Защищающий Сависаара присяжный адвокат Оливер Няэс сообщил суду, что следует рассмотреть вопросы, касающиеся компенсации сумм, которые Сависаар потратил на защиту, и возвращения конфискованных у него крупных денежных сумм.
В ходе обыска 22 сентября 2015 года у Сависаара нашли и изъяли в качестве вещественных доказательств 300 000 эстонских крон и 186 000 евро.
Во вторник Харьюский уездный суд удовлетворил просьбу защитника Сависаара и в связи с его неизлечимым заболеванием прекратил производство по его делу.