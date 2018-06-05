Сависаар будет добиваться возвращения конфискованных у него денег

Защищающий Сависаара присяжный адвокат Оливер Няэс сообщил суду, что следует рассмотреть вопросы, касающиеся компенсации сумм, которые Сависаар потратил на защиту, и возвращения конфискованных у него крупных денежных сумм.

В ходе обыска 22 сентября 2015 года у Сависаара нашли и изъяли в качестве вещественных доказательств 300 000 эстонских крон и 186 000 евро.