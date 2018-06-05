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  • Сависаар будет добиваться возвращения конфискованных у него денег

Сависаар будет добиваться возвращения конфискованных у него денег

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Эдгар Сависаар.

ФОТО: Tairo Lutter

Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар, по делу которого Харьюский уездный суд во вторник решил прекратить производство, будет добиваться возвращения конфискованных у него в ходе предварительного следствия денег.

Защищающий Сависаара присяжный адвокат Оливер Няэс сообщил суду, что следует рассмотреть вопросы, касающиеся компенсации сумм, которые Сависаар потратил на защиту, и возвращения конфискованных у него крупных денежных сумм.

В ходе обыска 22 сентября 2015 года у Сависаара нашли и изъяли в качестве вещественных доказательств 300 000 эстонских крон и 186 000 евро.

Во вторник Харьюский уездный суд удовлетворил просьбу защитника Сависаара и в связи с его неизлечимым заболеванием прекратил производство по его делу.

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