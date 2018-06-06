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  • Рейнсалу о случае Сависаара: если человека из-за болезни нельзя судить, надо менять закон

Рейнсалу о случае Сависаара: если человека из-за болезни нельзя судить, надо менять закон

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Урмас Ренсалу.

ФОТО: Liis Treimann

По оценке министра юстиции Урмаса Рейнсалу, болезнь не может являться основанием для неподсудности, и если такие трактовки в судебной практике имеют место, следует критически посмотреть на все уголовное законодательство.

«Закон предполагает, что если обвиняемый неизлечимо болен и из-за этого не способен участвовать в уголовном процессе и отбывать наказание, суд может прекратить производство. Но выскажусь однозначно: смысл этого положения - дать возможность прекратить производство из гуманистических соображений, но оно не имеет дополнительной цели дать личную неприкосновенность. Если в законе есть такая лазейка, его следует пересмотреть критически», - сказал министр юстиции.

Рейнсалу считает важным, чтобы закон позволял привлечь больного человека к участию в судебном заседании таким образом, чтобы его проблемы со здоровьем все-таки учитывались, но в то же время государство могло бы вести судебное производство без затягивания.

«Действующий закон разрешает участие обвиняемого в процессе с помощью видеоканалов лишь в том случае, если обвиняемый согласен с этим. По моей оценке, это положение не должно создавать ситуацию, которая позволяет обвиняемому уклоняться от суда, если у него есть такая цель», - добавил Рейнсалу.

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