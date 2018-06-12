Галерея: небывалое предложение - продается целый город

У калифорнийского городка Серро Гордо незавидная судьба: им уже десять лет владеет одна семья, которая сейчас надумала продать свое имущество за один миллион долларов.

В городке двадцать два здания, часть из которых отреставрирована, часть находится под охраной как памятники архитектуры. В свое время городок экономически поддерживался властями Лос-Анджелеса. Предыдущие владельцы Серро Гордо заботились о сохранении истории городка и его достопримечательностей, ведь это - одно из первых шахтерских поселений по ту сторону Сьерры-Невады.