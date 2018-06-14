В Таллинне началось тестирование георадаров

Сегодня состоялась презентация первых в Эстонии созданных в Италии георадаров, которые позволяют точное трехмерное картографирование подземных коммуникаций, а эти данные значительно облегчают развитие и обслуживание такого рода инфраструктуры.

Проект поддерживается Европейским фондом регионального развития, Таллинн финансирует проект на 50%. Георадары позволяют с помощью электромагнитного излучения "видеть сквозь землю" и обнаруживать имеющиеся там объекты.

Советник вице-мэра Таллинна доктор технических наук Прийт Вильбах заверяет, что радары дадут возможность получить трехмерную информацию обо всех подземных трубопроводах и кабельных линиях Таллинна, что позволит перейти постепенно на модельное проектирование дорог и коммуникаций, как это уже произошло с проектированием зданий. Объемные модели позволят также ускорить строительство и удешевить его, поскольку дадут возможность избежать поломок коммуникаций и вызванных этим задержек.