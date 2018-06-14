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В Таллинне началось тестирование георадаров

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Таллинн. Иллюстративное фото.

ФОТО: Steven Heap/PantherMedia / Steven Heap

В Таллинне началась реализация инновационного проекта, выводящего обслуживание подземных коммуникаций на совершенно новый уровень.

Сегодня состоялась презентация первых в Эстонии созданных в Италии георадаров, которые позволяют точное трехмерное картографирование подземных коммуникаций, а эти данные значительно облегчают развитие и обслуживание такого рода инфраструктуры.

Проект поддерживается Европейским фондом регионального развития, Таллинн финансирует проект на 50%. Георадары  позволяют с помощью электромагнитного излучения "видеть сквозь землю" и обнаруживать имеющиеся там объекты.

Советник вице-мэра Таллинна доктор технических наук Прийт Вильбах заверяет, что радары дадут возможность получить трехмерную информацию обо всех подземных трубопроводах и кабельных линиях Таллинна, что позволит перейти  постепенно на модельное проектирование дорог и коммуникаций, как это уже произошло с проектированием зданий. Объемные модели позволят также ускорить строительство и удешевить его, поскольку дадут возможность избежать  поломок коммуникаций и вызванных этим задержек.

Для тестирования георадаров выбраны улицы Везивярава, Рейди и Суур-Сыямяэ. Итоги тестирования будут подведены в конце июля. Весь проект рассчитан до конца сентября 2019 года. Георадары уже используются в Эстонии, но в основном в геологии и при исследованиях в области дорожного строительства.

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