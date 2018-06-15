Нарва болеет за Россию интимно: там играет сын тренера "Нарва-Транса"

Известный нарвский поклонник спорта вообще и футбола в частности Евгений Рогов, сам регулярно комментирующий состязания местного уровня, подтверждает это наблюдение тем, что вчерашняя первая игра чемпионата мира не собрала много болельщиков в нарвских пабах. Но пара околоспортивных тусовок все же собиралась по известным им точкам.

"Я сам, если честно, целенаправленно остался дома один, потому что когда смотришь один, видишь все нюансы. Это получается лучше, когда ты хочешь смотреть действительно футбол, а в компании атмосфера и энергетика немножко другие. Если ты действительно болеешь за кого-то, то просмотр матча - это почти интимная ситуация, и хочется следить за всем этим в уединении, - объяснил Евгений. - Вообще, в моем окружении все остальные тоже смотрели по домам".

Женя болеет за российскую сборную, но готов стать фанатом и эстонской, попади она на чемпионат мира: "Конечно же, я болел бы за нее, - уверяет нарвский поклонник футбола. - Раз ее нет, я болею за Россию, а вылетит Россия - буду болеть за Англию".

"В сборной России играет сын тренера нашего "Нарва-Транса" - Далер Кузяев, и он вышел вчера на поле во втором тайме, а меня такие вещи радуют и связывают с российским футболом, - рассуждает Евгений. - А на прошлом чемпионате мира из 22 игроков российской сборной трое парней были из Кингисеппа, то есть это так рядом с нами!"

Другой ярый нарвский болельщик - член Нарвского горсобрания Владимир Изотов, смотревший первый матч на уличной террасе одного из заведений, расположенных в центре города, рассказывает, что он болельщик питерского "Зенита". "Так как три-четыре человека из "Зенита" играют за сборную России, то, конечно же, болею за нее". За "Зенит" играет и уже названный Далер Кузяев, о чем Владимир Изотов тоже напомнил. "Это сближает нас немножко", - отметил он свою привязанность к российской команде.