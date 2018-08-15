Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: машина столкнулась с микроавтобусом

Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, информация о ДТП поступила в Центр тревоги в 17.59. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля на 69 км шоссе Таллинн-Тарту.

Столкнулись ехавший со стороны Таллинна Nissan X-Trail и двигавшийся со стороны Тарту микроавтобус Nissan Primastar. По словам водителя, ехавшего за Nissan X-Trail, находившаяся перед ним машина в какой-то момент стала вилять, выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом.

Пресс-секретарь полиции уточнила, что водитель легковой машины врезался в бок микроавтобуса. В ДТП серьезно пострадал 22-летний водитель Nissan X-Trail, его госпитализировали. Три человека, находившиеся в Nissan Primastar, не пострадали.

Скорость машин, по словам одного из участников движения, была примерно 100 км/ч.

На месте работают сотрудники скорой помощи. Медики осматривают всех четырех человек, попавших в аварию. В результате столкновения обе машины сильно пострадали. Honda осталась на обочине, а микроавтобус вылетел в канаву и перевернулся набок.

В результате столкновения деталь, оторвавшаяся от Nissan Primastar, отлетела и повредила капот ехавшей за ней Mazda.