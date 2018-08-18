Как сообщает Пыхьяская префектура, охранник был доставлен в больницу, чтобы зафиксировать повреждения.

Около 13:50 полицейские задержали сбежавшего пациента и доставили обратно в дом призрения.

Он уже неоднократно совершал побег.

Руководитель харьюского отдела AS Hooldekandeteenused Инге Варблас говорит, что они знают об этом инциденте и расследуют все обстоятельства случившегося. «У нас гарантировано присутствие персонала, который помогает друг другу и поддерживает, если подобное случается», - говорит Варблас.

По данным Postimees, сбежавшим оказался немой мужчина, который срезал прикрепленную к руке охранника кнопку тревоги, избил охранника, забрал у него карту-ключ от двери, запер его в комнате, после чего сам сбежал. Позже пострадавшего нашел работник дома призрения и скорая помощь доставила его в больницу.

Postimees писал в 2015 году, как тот же пациент сбежал из дома призрения и часами бродил сам по себе. Это уже был его десятый побег на тот момент.

Осенью 2013 года передача «Pealtnägija» рассказала, как тот же пациент сбежал из дома призрения и напал на проживающего на хуторе в лесу мужчину, избил его и украл у него и находящегося рядом восьмилетнего мальчика деньги и телефон. Пострадавший мужчина скончался.