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Пациент дома призрения Валкла избил охранника и сбежал Дополнено в 16:23! Он сбегал более 10 раз и связан с убийством человека

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Valkla hooldekodu. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES

ФОТО: SANDER ILVEST / PM/SCANPIX BALTICS

В пятницу около десяти часов вечера в полицию поступило сообщение, что из дома призрения Валкла сбежал 23-летний мужчина. По предварительным данным, он ударил охранника, забрал у него карту-ключ от двери и сбежал, передает Postimees.

Как сообщает Пыхьяская префектура, охранник был доставлен в больницу, чтобы зафиксировать повреждения.

Около 13:50 полицейские задержали сбежавшего пациента и доставили обратно в дом призрения.

Он уже неоднократно совершал побег.

Руководитель харьюского отдела AS Hooldekandeteenused Инге Варблас говорит, что они знают об этом инциденте и расследуют все обстоятельства случившегося. «У нас гарантировано присутствие персонала, который помогает друг другу и поддерживает, если подобное случается», - говорит Варблас.

По данным Postimees, сбежавшим оказался немой мужчина, который срезал прикрепленную к руке охранника кнопку тревоги, избил охранника, забрал у него карту-ключ от двери, запер его в комнате, после чего сам сбежал. Позже пострадавшего нашел работник дома призрения и скорая помощь доставила его в больницу.

Postimees писал в 2015 году, как тот же пациент сбежал из дома призрения и часами бродил сам по себе. Это уже был его десятый побег на тот момент.

Осенью 2013 года передача «Pealtnägija» рассказала, как тот же пациент сбежал из дома призрения и напал на проживающего на хуторе в лесу мужчину, избил его и украл у него и находящегося рядом восьмилетнего мальчика деньги и телефон. Пострадавший мужчина скончался.

В поступившем в редакцию Postimees сообщении говорится, что аналогичный инцидент произошел в доме призрения Валкла прошлой осенью, когда другой пациент пообещал убить работника и почти задушил его. Как сообщает информатор, пациент все-таки оставил в живых сотрудника дома призрения и сбежал.

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