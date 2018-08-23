Люди с самыми низкими доходами поддерживают EKRE и Центристскую партию

Среди граждан, доходы семей которых составили в прошлом месяце до 500 евро на человека, в августе EKRE поддержали 30 процентов, а Центристскую партию 29,4 процента. Партию реформ в этой группе поддержали 22 процента, Социал-демократическую партию (SDE) 8,9 процента, Свободную партию 3,9 процента, партию «Отечество» 3,4 процента, а Партию зеленых 1 процент.

Среди людей, доходы семей которых составили в прошлом месяце 501-900 евро на человека, Партию реформ поддержали 32,1 процента, EKRE 19,2 процента, Центристскую партию 18,3 процента, а SDE 14,2 процента. Свободную партию в этой группе поддержали 7,6 процента, «Отечество» 6 процентов, а зеленых 2,5 процента.

В группе с самыми высокими доходами (свыше 900 евро на члена семьи в месяц) Партию реформ поддержали 38,8 процента, Центристскую партию 18,4 процента, SDE 17 процентов, а EKRE 15,9 процента. «Отечество» в этой группе поддержали 5,8 процента, Свободную партию 2, а зеленых 1,5 процента.

Среди людей, отказавшихся указывать размер своих доходов, Центристскую партию поддержали 34,7 процента. Партию реформ поддержали 27,8 процента, EKRE 17,4 процента, а SDE 11,1 процента. Свободную партию поддержали 5,3 процента, зеленых 2,5 процента, «Отечество» 0,4 процента, а Партию народного единства (RUE) 0,7 процента.

Всего Партию реформ в августе поддержали 29,8 процента респондентов, Центристскую партию 23,8 процента, EKRE 21,2 процента, SDE 12,7 процента, «Отечество» 5,2 процента, Свободную партию 4,7 процента, зеленых 2 процента, а RUE 0,1 процента респондентов.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В августе с ответом затруднились 29,8 процента респондентов, на 3,3 процентных пункта больше, чем в июле. Максимальная статистическая погрешность составляет ±2,8 процента.