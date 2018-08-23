Подробности конфликта в Мустамяэ: на двух несовершеннолетних напали, один из них оказался в больнице
23 августа 2018, 15:57
Вчера около 23.30 в Мустамяэ на улице Мустамяэ-теэ три говорящих на эстонском языке молодых человека напали на юношей 17 и 15 лет.
Угрожая напоминающим оружие предметом и прибегая к насилию, у одного из пострадавших отняли поясную сумку с личными вещами, а у другого — скейтборд.
Приехавшие на место происшествия полицейские задержали молодых людей в возрасте 18, 17 и 15 лет. Один из пострадавших был доставлен в больницу.
Для выяснения обстоятельств произошедшего начато уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса, касающейся ограбления.
Задержанные молодые люди будут допрошены в качестве подозреваемых и после этого для них будет избрана мера пресечения. Напоминающий оружие предмет изъят, на вид это пневматическое оружие.