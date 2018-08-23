Чт, 23.08.2018
Россия сегодня ушла куда-то слишком далеко от рок-н-ролльных ценностей Вадим Штепа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Подробности конфликта в Мустамяэ: на двух несовершеннолетних напали, один из них оказался в больнице

Подробности конфликта в Мустамяэ: на двух несовершеннолетних напали, один из них оказался в больнице

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Место происшествия в Мустамяэ.

ФОТО: Lugeja foto

Вчера около 23.30 в Мустамяэ на улице Мустамяэ-теэ три говорящих на эстонском языке молодых человека напали на юношей 17 и 15 лет.

Угрожая напоминающим оружие предметом и прибегая к насилию, у одного из пострадавших отняли поясную сумку с личными вещами, а у другого — скейтборд.

Приехавшие на место происшествия полицейские задержали молодых людей в возрасте 18, 17 и 15 лет. Один из пострадавших был доставлен в больницу.

Для выяснения обстоятельств произошедшего начато уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса, касающейся ограбления.

Задержанные молодые люди будут допрошены в качестве подозреваемых и после этого для них будет избрана мера пресечения. Напоминающий оружие предмет изъят, на вид это пневматическое оружие.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ