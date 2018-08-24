Пьяный в стельку водитель тяжеловоза угодил в тюрьму

В начале недели в Тартумаа полицейские задержали пьяного водителя грузовика, который привлек внимание других участников движения опасными маневрами. Вчера суд по ходатайству Лыунаской окружной прокуратуры арестовал нарушителя пока на срок до двух месяцев.
Утром 21 августа бдительный водитель сообщил в Центр тревоги об опасном грузовике на шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, который то и дело выкатывался на обочину и сбивал дорожные столбики. Отреагировавшие на вызов патрульные остановили направлявшийся в Тарту груженый самосвал в деревне Тяннасильма волости Эльва. Как установили полицейские, за рулем находился 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его отстранили от вождения, задержали по подозрению в преступлении и для начала доставили в арестный дом на вытрезвление.
На следующее утро водитель предстал перед судом. Тартуский уездный суд постановил на время следствия заключить обвиняемого под стражу.
По словам ведущего следователя тартуского полицейского участка Аниты Пейпонен, водитель признался в том, что прошлым вечером выпил с друзьями крепкого алкоголя, и, поспав несколько часов, думал, что протрезвел. «К сожалению, чутье и здоровье его подвели, и он сел за руль тяжеловоза пьяным. Такое решение со стороны водителя тяжеловоза равносильно сознательно совершенному преступлению, и этому нет никакого оправдания», - сказала Пейпонен.
По словам окружного прокурора Эвелин Мерилайне, водителя грузовика и ранее неоднократно наказывали в уголовном порядке за вождение в нетрезвом виде. «Он совершил новое преступление во время испытательного срока. На него пытались повлиять и с помощью службы пробации, и с помощью привлечения его к общественно-полезным работам. Также его обязали пройти социальную программу и отказаться от алкоголя и наркотиков. Но меры воздействия были недостаточными, и, если подозреваемый останется на свободе, он может продолжить совершать преступления», - сказала Мерилайне.
По словам капитана полиции, чистое везение, что водитель грузовика, ехавший в состоянии тяжелого опьянения из Вильяндимаа в направлении Ида-Вирумаа, сбивая дорожные ограждения и столбики, никого не убил. «К счастью, за грузовиком ехал внимательный водитель, который заметил нарушение», - сказала Пейпонен.
Безопасность на дорогах – наша общая проблема, и полиция благодарит всех бдительных людей, которые помогают убрать с дорог пьяных водителей. Благодаря внимательным участникам движения, в Южной Эстонии в этом году задержали 244 пьяных водителя.
За неоднократное нетрезвое вождение суд может приговорить к тюремному заключению на срок до четырех лет.