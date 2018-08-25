Неутешительные результаты рейда: полицию поражает количество нарушителей на шоссе Таллинн-Тарту

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сказала, что всего за день было задержано за превышение скорости 81 водитель. «Из них в отношении 39 было начато производство о проступке. Оставшиеся 42 водителя, нарушение которых было менее серьезным, получили устное предупреждение», - говорит Райдла. Также был еще задержан один водитель без прав и у двух автомобилей не было техосмотра.