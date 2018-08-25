Сб, 25.08.2018
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Неутешительные результаты рейда: полицию поражает количество нарушителей на шоссе Таллинн-Тарту

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Полиция измеряет скорость на шоссе Таллинн-Тарту.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В пятницу с десяти утра до восьми часов вечера в Ярвамаа на шоссе Таллинн-Тарту полицейские поймали несколько десятков водителей, которые превысили скорость, передает Järva Teataja.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сказала, что всего за день было задержано за превышение скорости 81 водитель. «Из них в отношении 39 было начато производство о проступке. Оставшиеся 42 водителя, нарушение которых было менее серьезным, получили устное предупреждение», - говорит Райдла. Также был еще задержан один водитель без прав и у двух автомобилей не было техосмотра.

Масштабные полицейские проверки на шоссе Таллинн-Тарту проводились и в прошлую субботу, когда в течение двух с половиной часов водителей проверяли в рамках рейда «Дуют все».

Руководитель Пайдеского отдела полиции Маргус Тоомсалу сказал, что одно из основных шоссе в Эстонии продемонстрировало печальную картину, поскольку из 2000 проверенных водителей десять человек употребляли алкоголь. Также у двоих не было водительских прав, а семь водителей превысили скорость.

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