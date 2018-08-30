Всмотритесь в это лицо: разыскивается подозреваемый в наркопреступлении

Молодой человек уклоняется от участия в предварительном расследовании, он не явился в полицию по приглашению следователя, сообщает Пыхьяская префектура.

Полиция просит всех, кто видел Тимо или располагает информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 612 3000 или на короткий номер 112.