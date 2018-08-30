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  • Всмотритесь в это лицо: разыскивается подозреваемый в наркопреступлении

Всмотритесь в это лицо: разыскивается подозреваемый в наркопреступлении

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Тимо.

ФОТО: Põhja prefektuur

Уголовное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Тимо 1992 года рождения. Его подозревают в совершении наркопреступления.

Молодой человек уклоняется от участия в предварительном расследовании, он не явился в полицию по приглашению следователя, сообщает Пыхьяская префектура.

Полиция просит всех, кто видел Тимо или располагает информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 612 3000 или на короткий номер 112.

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