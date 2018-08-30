Чт, 30.08.2018
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  • Названы опасности, которые могут вас подстерегать при проживании в гостинице

Названы опасности, которые могут вас подстерегать при проживании в гостинице

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MAVRIXONLINE.COM - WORLDWIDE - Award-winning recording artist Justin Bieber celebrated his 21st birthday at OMNIA Nightclub at Caesars Place which also marked the grand opening. Just hours after getting Roasted on Comedy Central, the global phenomenon dashed to Vegas where he enjoyed lavish accommodations at the world’s first Nobu Hotel Caesars Palace. Bieber, who turned 21 on March 1st, stayed in this 10,300 square-foot Nobu Villa which is available as part of the Anthology Suites & Villa program for direct guest booking. The chart-topping sensation enjoyed sweeping views from the 4,700 square-foot outdoor terrace overlooking the center of the Las Vegas Strip. Other amenities include a dramatic media and game room, a custom billiards table, massage & steam rooms and exquisite decor throughout the Villa. Justin made an appearance on the red carpet opening of the OMNIA Nightclub. Photos courtesy of www.anthologysuites.com. Las Vegas, NV. March 15, 2015. Byline, credit, TV usage, web usage or linkback must read MAVRIXONLINE.COM/anthologysuites.com Failure to byline correctly will incur double the agreed fee. Tel: +1 305 542 9275.

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM/anthologysuites.com / MAVRIXONLINE.COM/anthologysuites

Белоснежная постель, чистая сантехника, вежливый персонал — на первый взгляд обстановка в отеле кажется прекрасной. Но не все так просто. В номерах, где до вас останавливались сотни, а то и тысячи гостей, вас поджидает множество различных опасностей. И вот только некоторые из них.

Ванна

Что может быть приятнее ванны с ароматной пеной после насыщенного событиями дня? Но только не в гостинице! На поверхности сантехники можно найти все что угодно — включая опасные виды бактерий и следы химических веществ, которыми ее обрабатывают. Вряд ли персонал службы сервиса использует отдельный комплект тряпочек и губок для каждого номера — а это значит, что бактерии и вирусы переносятся из одной ванной комнаты в другую, пишет goodhouse.ru.

Телевизор

Только представьте, сколько рук (не всегда тщательно вымытых) касались пульта телевизора в гостинице! Этот предмет даже в условиях квартиры признан одним из самых грязных, что уж говорить о номере, где останавливались сотни разных людей.

Так, по данным Travelmath, при проверке отелей (включая три и четыре «звезды») на поверхности пультов было обнаружено свыше одного миллиона КОЕ (колониеобразующих единиц), включая бациллы Baciluss spp, провоцирующие заболевания органов дыхания и пищеварительной системы.

Пол

Пол в гостинице выглядит чистым? Поверьте, одного пылесоса для чистки ковра недостаточно.

При детальном изучении проб в ворсе часто обнаруживаются следы фекальных и аэробных бактерий.

Так что в следующий раз, когда вы решите бросить на пол полотенце или одежду, подумайте дважды.

Полочка в ванной

Лидером по загрязнению в исследовании Travelmath стали полочки в гостиничных ванных комнатах. Согласно результатам лабораторных исследований, на их поверхности было обнаружено до 1,3 миллионов КОЕ. В связи с этим специалисты не рекомендуют выкладывать косметику и средства личной гигиены на полочку в ванной, их лучше хранить в дорожных сумках.

Телефон

Перед тем как воспользоваться гостиничным телефоном, протрите его дезинфицирующими влажными салфетками. Это минимальное средство защиты от бактерий, которые могут скрываться на его поверхности.

К слову, в ходе исследований в телефонных трубках обнаруживались как грамотрицательные бактерии, вызывающие респираторные заболевания, так и грамположительные кокки, провоцирующие пневмонию и кожные инфекции.

Посуда

Никогда не пейте из гостиничных стаканов и чашек, предварительно не обработав их чистящим средством. И дело не только в том, что из них пили сотни ваших предшественников. Для дезинфекции посуды некоторые отели используют специальные спреи, остатки которых могут вызвать отравление — пусть и в легкой форме.

Ванная комната

Вернемся в ванную. Несколько лет назад ученые из Квиннипэкского университета в Коннектикуте решили проследить за распространением колиформных бактерий в туалетах студенческих общежитий. Результаты исследования поражают — на 60% зубных щетках были найдены следы фекальных бактерий, причем в 80% случаев на щетке одного человека находились бактерии из фекалий другого. Эти микроорганизмы, попадая внутрь организма, могут вызывать диарею, кожную сыпь и отит.

Ученые не рекомендуют хранить зубные щетки в ванной без плотного колпачка. Это актуально и для гостиниц, и для жилых квартир.

Профессиональная химия

В большинстве гостиниц персонал применяет профессиональные моющие и чистящие средства, состав которые несколько отличается от тех, которыми мы привыкли пользоваться дома. Их следы витают в воздухе, оседают на мебели и на полу. Останавливаясь в отеле, будьте бдительны — при первых признаках аллергии или проблем с дыханием немедленно обратитесь за помощью.

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