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  • "Водителя с битой" будут судить по обвинению в жестоком убийстве

"Водителя с битой" будут судить по обвинению в жестоком убийстве

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Урмас Эйнроос.

ФОТО: Sander Ilvest

В четверг, 6 сентября, Харьюский уездный суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела, в котором 44-летнего Урмаса Эйнрооса обвиняют в жестоком убийстве бывшей сожительницы, пишет RusERR.

Согласно обвинению, в мае 2016 года Эйнроос подрезал на своем внедорожнике Kia Sorento другой автомобиль в ласнамяэской канаве и угрожал его водителю битой. Пыхьяская префектура возбудила уголовное дело, и Эйнрооса допросили в качестве подозреваемого.

Однако вечером 13 августа 2017 года возле одного из водоемов Харьюского уезда было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан Эйнроос.

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