"Водителя с битой" будут судить по обвинению в жестоком убийстве
3 сентября 2018, 10:39
В четверг, 6 сентября, Харьюский уездный суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела, в котором 44-летнего Урмаса Эйнрооса обвиняют в жестоком убийстве бывшей сожительницы, пишет RusERR.
Согласно обвинению, в мае 2016 года Эйнроос подрезал на своем внедорожнике Kia Sorento другой автомобиль в ласнамяэской канаве и угрожал его водителю битой. Пыхьяская префектура возбудила уголовное дело, и Эйнрооса допросили в качестве подозреваемого.
Однако вечером 13 августа 2017 года возле одного из водоемов Харьюского уезда было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан Эйнроос.