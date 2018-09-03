"Водителя с битой" будут судить по обвинению в жестоком убийстве

Согласно обвинению, в мае 2016 года Эйнроос подрезал на своем внедорожнике Kia Sorento другой автомобиль в ласнамяэской канаве и угрожал его водителю битой. Пыхьяская префектура возбудила уголовное дело, и Эйнрооса допросили в качестве подозреваемого.