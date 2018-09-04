Фирма руководителя Eesti Energia «забыла» на несколько лет на Сааремаа коровье стадо

Руководитель предприятия Андреас Вяли крайне удивлен, поскольку, по его данным, животные были вывезены еще при прежнем исполнительном директоре Меэлисе Куйвйыги. «Такого, чтобы они остались там еще на одну зиму, конечно, не хотелось бы», - заверил новый исполнительный директор фирмы газету Saarte Hääl.

По данным издания, в 2015 году в Виланди привезли восемь коров и быка, которым без помощи людей пришлось прожить три зимы. Таким образом, хозяин бросил животных в беде и жестко нарушил требования по содержанию животных.

«Хозяин должен обеспечить достаточное количество корма, доступ к питьевой воде, возможность для укрытия и присмотр»,- сказала пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента Элен Курситс.