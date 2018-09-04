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Внимание, водители! Визит папы Римского нарушит движение в Таллинне

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Дорожное движение в Таллинне.

ФОТО: Peeter Langovits

Визит папы Римского 25 сентября нарушит движение в Таллинне.

"Сильнее всего это отразится на движении в утренние часы пик, когда папа и его кортеж направится из аэропорта к дворцу президента в Кадриорг",- сказал на состоявшейся во вторник пресс-конференции оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кристьян Яани.

Самолет понтифика приземлится в Таллинне в 9.50, церемония в Кадриорге начнется в 10.15.

Перемещение высокого гостя отразится на городском движении также и в середине дня, когда в 13 часов папа направится из церкви Каарли в Пиритаский монастырь.

"Мы полностью закроем трассу, поэтому просим учесть это в планировании поездок",- отметил Яани.

Будет также ограничено движение во второй половине дня близ на площади Вабадузе, где в 16.30 начнется месса. Разумеется, полиция не рекомендует запускать дроны близ мест проведения мероприятий с участием понтифика, отметил Яани.

На время визита папы Франциска департамент полиции и погранохраны также планирует восстановить контроль на границах, поэтому нужно иметь в виду, что и для поездки, например, в Латвию, потребуется иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Более точную схему движения транспорта полиция опубликует 12 сентября.

Папа Римский Франциск посетит Эстонию в рамках совершаемой им поездки по странам Балтии. Он встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд, проведет также встречи с правительством страны, с представителями гражданских обществ и дипломатического корпуса.

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