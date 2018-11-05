Андрус Ансип: возглавляемые мной правительства готовились к кризису, а нынешнее – нет

«Несмотря на свои розовые очки, мы копили деньги и откладывали их в чулок на черный день, а какие очки носит нынешнее правительство?» - спросил Ансип, который по-прежнему верен своей известной цитате со времен работы премьер-министром: «У нас не было никакого кризиса в феврале 2008-го года: если это был кризис, то только в таком кризисе мы и хотели бы жить всю жизнь – и не только я, но и вся Европа и мир!»

Ансип сказал, что после переноса Бронзового солдата в апреле 2007-го года в Эстонии были люди, которые утверждали, что население Эстонии испытывает сильнейший кризис со времен Второй мировой войны. «Они говорили, что для преодоления кризиса нужно пустить в ход резервы, - сказал бывший премьер-министр. - У политиков всегда есть тысячи планов, как осчастливить людей за их же деньги, но еще сложнее препятствовать желанию тратить накопленные деньги».

По словам бывшего премьер-министра, никто не мог прогнозировать, что экономический кризис наступит 15 сентября 2008 года, когда в США обанкротился инвестиционный банк Lehman Brothers. «Точно так же и сейчас никто из нас не в состоянии предсказать, когда может разразиться следующий экономический кризис», - отметил Андрус Ансип.

«Конечно, в случае нового кризиса Эстония должна будет действовать иначе, нежели прежде - мы ведь не знаем, каким именно он будет. И даже если кризис будет точно таким же, выход из него не сможет быть идентичным прошлому ввиду разной подготовки: возглавляемые мной правительства готовились к этому, а нынешнее - нет», - добавил он.

Однажды все равно случится новый кризис

По словам Ансипа, предыдущий экономический кризис начинает забываться не только в Эстонии, но и в других странах: «Политики обещают, что станет лучше. Люди не голосуют за тех, кто говорит, что однажды у государства дела пойдут плохо. В Европе так же, как и в Эстонии не наблюдается подготовки к кризису».

Показатель безработицы в 2009 году составил 13,5%, в 2010 году он достиг 16,7%, а потом постепенно стал уменьшаться. Сейчас, как и перед предыдущим экономическим кризисом, безработица находится на очень низком уровне. Если посмотреть на тенденции перед предыдущим кризисом и в данный момент, то можно заметить некоторое сходство – безработица очень низкая. «Если мы посмотрим на тенденции безработицы, нужно готовиться к кризису. Не стоит его бояться, но нужно быть готовыми. Некоторое ускорение экономического роста перед кризисом тоже является одним из предвестников, но на самом деле никто не может предсказать кризис. Однажды он все равно случится», - подчеркнул бывший премьер-министр.