Андрус Ансип: возглавляемые мной правительства готовились к кризису, а нынешнее – нет

Бывший премьер-министр, а ныне вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сказал на прошедшей в пятницу экономической конференции Rimi, что его правительство, которое обвиняли в наличии розовых очков, копило резерв перед кризисом 2008 года, а нынешнее правительство этого не делает.
«Несмотря на свои розовые очки, мы копили деньги и откладывали их в чулок на черный день, а какие очки носит нынешнее правительство?» - спросил Ансип, который по-прежнему верен своей известной цитате со времен работы премьер-министром: «У нас не было никакого кризиса в феврале 2008-го года: если это был кризис, то только в таком кризисе мы и хотели бы жить всю жизнь – и не только я, но и вся Европа и мир!»
Ансип сказал, что после переноса Бронзового солдата в апреле 2007-го года в Эстонии были люди, которые утверждали, что население Эстонии испытывает сильнейший кризис со времен Второй мировой войны. «Они говорили, что для преодоления кризиса нужно пустить в ход резервы, - сказал бывший премьер-министр. - У политиков всегда есть тысячи планов, как осчастливить людей за их же деньги, но еще сложнее препятствовать желанию тратить накопленные деньги».
По словам бывшего премьер-министра, никто не мог прогнозировать, что экономический кризис наступит 15 сентября 2008 года, когда в США обанкротился инвестиционный банк Lehman Brothers. «Точно так же и сейчас никто из нас не в состоянии предсказать, когда может разразиться следующий экономический кризис», - отметил Андрус Ансип.
«Конечно, в случае нового кризиса Эстония должна будет действовать иначе, нежели прежде - мы ведь не знаем, каким именно он будет. И даже если кризис будет точно таким же, выход из него не сможет быть идентичным прошлому ввиду разной подготовки: возглавляемые мной правительства готовились к этому, а нынешнее - нет», - добавил он.
Однажды все равно случится новый кризис
По словам Ансипа, предыдущий экономический кризис начинает забываться не только в Эстонии, но и в других странах: «Политики обещают, что станет лучше. Люди не голосуют за тех, кто говорит, что однажды у государства дела пойдут плохо. В Европе так же, как и в Эстонии не наблюдается подготовки к кризису».
Показатель безработицы в 2009 году составил 13,5%, в 2010 году он достиг 16,7%, а потом постепенно стал уменьшаться. Сейчас, как и перед предыдущим экономическим кризисом, безработица находится на очень низком уровне. Если посмотреть на тенденции перед предыдущим кризисом и в данный момент, то можно заметить некоторое сходство – безработица очень низкая. «Если мы посмотрим на тенденции безработицы, нужно готовиться к кризису. Не стоит его бояться, но нужно быть готовыми. Некоторое ускорение экономического роста перед кризисом тоже является одним из предвестников, но на самом деле никто не может предсказать кризис. Однажды он все равно случится», - подчеркнул бывший премьер-министр.
Ансип отметил, что еще в апреле 2008 года Министерство финансов, Европейская комиссия, ВМФ и Банк Эстонии прогнозировали нашей стране экономический рост и на 2008, и на 2009 год, а в итоге в 2008-м году в экономике наблюдался спад на 5,4%, а в 2009 году на рекордные 14,7%.
«Если изучить прогнозы, станет очевидно, что правительство вообще не могло предсказать кризис», - сказал бывший премьер-министр.
Хотя в 2008-м году правительство Ансипа обвиняли в наличии розовых очков, по словам бывшего премьер-министра, правительство готовилось к кризису. «Финансовое положение было очень хорошим, и нам не нужно было брать кредиты, потому что у государства имелись резервы», - отметил он. По словам Ансипа, благодаря наличию резервов Эстонии предложили займы с очень выгодными процентными ставками, после чего государство передало эти кредиты с более высоким интрессом другим европейским государствам, заработав таким образом в 2009 году миллиард крон.
По словам Ансипа, государство должно иметь резерв для того, чтобы в сложные времена получить кредит на выгодных условиях: «Нынешнее правительство тратит те резервы, которые мы собрали в 2006 и в 2007 году, и на сегодняшний день они почти закончились – тратить больше нечего». Еще в 2006 году ликвидное имущество правительственного сектора достигало 18% от государственного ВВП, а на сегодняшний день от этого осталось чуть более 6%.
Латвия и Литва, по словам бывшего премьер-министра, должны были взять кредит во время предыдущего экономического кризиса, поскольку у них отсутствовали резервы. Обслуживание этих кредитов и выплаты по процентным ставкам повлекли за собой затраты, и сейчас долговая нагрузка правительственного сектора в Латвии и в Литве достигает 40%, в то время как у Эстонии соответствующий показатель составляет всего 10%. «До кризиса и в Латвии был такой показатель, но теперь уже нет. Народ платит за все это», - добавил Ансип.
По его словам, нынешнее правительство не имеет резервов ни на что: «В вопросах накопления резервов оно занимает следующую позицию: мы выплатим ранее взятые кредиты. Обслуживание кредитов теперь считается у нас накоплением резервов. Планка упала так низко!»
Экономический кризис привел Эстонию в еврозону
Если во времена экономического бума вхождению Эстонии в еврозону препятствовал слишком высокий уровень инфляции, то во времена экономического спада рост цен прекратился, и весной 2010-го года Европейская комиссия сочла Эстонию подходящим членом еврозоны. «Честно говоря, критерий инфляции Маастрихского договора выполнил всемирный финансовый кризис: мы поняли, что из-за кризиса инфляция опустится до необходимого уровня, и начали готовиться к переходу на евро».
По словам Ансипа, экономика Эстонии после кризиса росла в быстром темпе: за последние восемь лет ВВП Эстонии увеличивался так же быстро, как у 28 экономик Европейского союза за последние 18 лет. «Мы еще не вошли в пятерку самых богатых стран Европы, но всегда находимся в числе пяти самых быстро растущих», - сказал бывший премьер-министр.