Зафиксирован большой спад продаж на авторынке в Эстонии

Как отметил в своем пресс-релизе AMTEL, снижение было прогнозируемым, поскольку многие продавцы машин внесли свои автомобили в регистр уже к августу. В Европейском Союзе приняли к пользованию новую методику измерения расхода топлива и в связи с этим ввели квоты на количество калиброванных по старой методике машин, которое можно продать после 1 сентября, по этой причине многие предприятия по продаже автомобилей сами поставили на предпродажный учет автомобили, превышающие квоты.

В октябре равной популярностью (24 процента) среди потребителей пользовались лидеры продаж - джипы среднего класса и средние автомобили меньшего размера. Третьим по уровню популярности сегментом в октябре были джипы малых размеров. Гибридных автомобилей было продано 115 и новых электромобилей - три. Новых газомоторных автомобилей, работающих на газе LPG и CNG, было продано в общей сложности семь.

Из марок автомобилей в лидеры популярности в октябре вышла Škoda, машин этой марки было продано 262. На последующих по уровню популярности местах оказались Toyota и Renault, соответственно, 252 и 147 новых машин соответственно. Из моделей самой популярной была Škoda Octavia - 93 машины. В первую тройку популярных машин вошли также Toyota RAV4 - 79 машин и Škoda Superb - 67 проданных автомобилей.

Потребительских автомобилей в октябре было продано 479, что на 10,5% меньше, чем в октбре прошлого года. Наиболее популярной маркой в октябре была марка Renault — 101 автомобиль. Последующие места в этом рейтинге заняли Citroen - 74 машин и Toyota - 54 проданных машины. В сегменте грузовиков самым большим спросом пользовалась Scania - 34 проданных машины.