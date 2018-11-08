Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1923

Работавшая на местном торфе электростанция снабжала электроэнергией как элламааское торфяное предприятие, так и города Хаапсалу и Таллинн. Работы получившего свое образование в Петербуржской академии художеств Владовского на нашем архитектурном ландшафте всегда выделялись непривычной декоративностью. Вот и Элламааская электростанция со своими обрамленными кирпичами плитняковыми стенами выглядит необычайно монументально. Величественные арочные окна и напоминающая итальянскую колокольню водонапорная башня скрывают за представительным фасадом утилитарную функцию здания. В отреставрированном в 2017 году полностью по частной инициативе здании был открыт музей мотоспорта MOMU.