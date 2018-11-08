Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1923

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Наибольшим вкладом молодой Эстонской Республики в развитие промышленности стало использование местного сырья. Элламааская электростанция, находящаяся в Турба в волости Сауэ, выбрана архитектурным символом 1923 года. Проект: Александр Владовский, 1922. Строительство: 1922–1923 годы. Реставрационный проект: Роберт Мирский, Pikoprojekt OÜ. Реставрация: Silur OÜ, 2007–2017.
Работавшая на местном торфе электростанция снабжала электроэнергией как элламааское торфяное предприятие, так и города Хаапсалу и Таллинн. Работы получившего свое образование в Петербуржской академии художеств Владовского на нашем архитектурном ландшафте всегда выделялись непривычной декоративностью. Вот и Элламааская электростанция со своими обрамленными кирпичами плитняковыми стенами выглядит необычайно монументально. Величественные арочные окна и напоминающая итальянскую колокольню водонапорная башня скрывают за представительным фасадом утилитарную функцию здания. В отреставрированном в 2017 году полностью по частной инициативе здании был открыт музей мотоспорта MOMU.
Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.