Полиция задержала пристававшего на улице к школьнице мужчину

В начале этой неделе в социальных сетях начало распространяться описание одного родителя из Эльва о том, как его семилетняя дочь, возвращаясь домой из школы с подругой, попала в жуткую ситуацию, пишет Tartu Postimees.
По словам матери, на улице к детям подошел взрослый мужчина, который схватил подругу дочери за руку и начал запихивать ее себе в область паха.
Ведущий следователь группы защиты детей Лыунаской префектуры Лийа Кильп сказала в четверг, что для установления обстоятельств случившегося полиция возбудила уголовное дело, в качестве подозреваемого задержан 51-летний местный житель. Этот человек уже наказывался за преступления сексуального характера.
«Советуем родителям придать детям больше уверенности рассказывать, если какой-то подозрительно ведущий себя человек пытается войти с ними в контакт, или ведет себя неподобающим образом в их присутствии. Если полиция сможет быстро установить обстоятельства преступления сексуального характера и того, кто его совершил, можно привлечь этого человека к ответственности и предотвратить страдания следующих возможных жертв»,- сказала Кильп.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Рауля Хейдо, завтра прокуратура подаст в суд ходатайство об аресте подозреваемого: «Поскольку лечь идет о тяжком преступлении сексуального характера, направленном против ребенка, а подозреваемый уже имеет судимости за аналогичные деяния, для предотвращения совершения подобных преступлений необходим его арест».