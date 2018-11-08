Полиция задержала пристававшего на улице к школьнице мужчину

По словам матери, на улице к детям подошел взрослый мужчина, который схватил подругу дочери за руку и начал запихивать ее себе в область паха.

Ведущий следователь группы защиты детей Лыунаской префектуры Лийа Кильп сказала в четверг, что для установления обстоятельств случившегося полиция возбудила уголовное дело, в качестве подозреваемого задержан 51-летний местный житель. Этот человек уже наказывался за преступления сексуального характера.

«Советуем родителям придать детям больше уверенности рассказывать, если какой-то подозрительно ведущий себя человек пытается войти с ними в контакт, или ведет себя неподобающим образом в их присутствии. Если полиция сможет быстро установить обстоятельства преступления сексуального характера и того, кто его совершил, можно привлечь этого человека к ответственности и предотвратить страдания следующих возможных жертв»,- сказала Кильп.