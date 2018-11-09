Какой учебник? Даешь YouTube!

Руководитель проектов Таллиннского университета Эле Ардер пишет в «Учительской газете», что в современном мире, в котором СМИ играют очень важную роль, уже недостаточно одной только демонстрации ученикам кнопки, при помощи которой можно получить доступ к тем самым средствам массовой информации. «Медиа – впрочем, как и другими жизненно важными вещами, – необходимо научиться пользоваться», – уверена она.

В ходе недавно проведённого в Латвии исследования выяснилось, что почти 75% школьников в возрасте от 9 до 16 лет практически живёт на YouTubе. Таким образом, считает Ардер, играть надо на их же поле, поскольку на YouTube можно преподать что угодно – от музыки до истории. По сути своей этот ресурс является универсальным, надпредметным. Именно его учителя и будут использовать в своей работе.

Эле Ардер сообщает, что педагог Кристо Сийг продемонстрирует на конференции несколько весёлых видеоклипов на исторические темы, популярность которых на YouTube только растёт. Музыкант и преподаватель Аво Ульвик расскажет о том, как комбинировать изображения с музыкой. Кинорежиссёр и журналист Ильмар Рааг приглашает учителей заглянуть в его мастерскую по распознаванию фактов. Педагоги попробуют также создать учебные материалы при помощи мобильного телефона, сделать мультфильм или заглянуть в мастерскую виртуальной реальности.

Прежде всего учителям хотят предложить возможность научиться чему-то очень практичному и портативному – тому, что можно будет взять с собой хоть на завтрашний урок. Материалы сподручные и легкодоступные, трансформируемые под уклон школы или рабочую обстановку. Методы подходят любой возрастной группе, а польза от них будет учителям любых предметов.

Второй акцент сделан на том, чтобы дать учителям нечто большее, чем просто материалы. Это, в первую очередь, отношение, готовность применять в процессе обучения такие современные навыки, как критическое мышление, рефлексия, креативность, командная работа и интердисциплинарная грамотность. Всему этому проще всего научить с помощью движущихся картинок.

Следующая важная тема – это умение использовать уже имеющийся багаж знаний. В архивах имеются аудиовизуальные материалы за последние сто лет. К тому же, их становится с каждым днём всё больше. Кадры кинохроники, фильмы и видеозаписи – всё это должно сделать интереснее как процесс обучения, так и учёбы.