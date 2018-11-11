Фото: Путин и Трамп поприветствовали друг друга у Триумфальной арки в Париже

Президент России Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке Парижа, где пройдет торжественная церемония в память о воинах, погибших в годы Первой мировой войны.
Как передает корреспондент "Интерфакса", президент России приехал на церемонию последним из зарубежных гостей. Мероприятие началось сразу после его прибытия.
Владимир Путин поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Лидеры России и США приветственно кивнули друг другу, после чего Трамп похлопал российского коллегу по плечу.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не приезжали ранее в Елисейский дворец. Они прибыли сразу к Арке.
Как сообщалось ранее, около 50 мировых лидеров соберутся в Париже в день 100-летия окончания Первой мировой войны.