Вс, 11.11.2018
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  • Фото: Путин и Трамп поприветствовали друг друга у Триумфальной арки в Париже

Фото: Путин и Трамп поприветствовали друг друга у Триумфальной арки в Париже

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Президент России Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке Парижа, где пройдет торжественная церемония в память о воинах, погибших в годы Первой мировой войны.

Как передает корреспондент "Интерфакса", президент России приехал на церемонию последним из зарубежных гостей. Мероприятие началось сразу после его прибытия.

Владимир Путин поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.

Лидеры России и США приветственно кивнули друг другу, после чего Трамп похлопал российского коллегу по плечу.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не приезжали ранее в Елисейский дворец. Они прибыли сразу к Арке.

Как сообщалось ранее, около 50 мировых лидеров соберутся в Париже в день 100-летия окончания Первой мировой войны.

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