Пн, 12.11.2018
Когда говоришь "советское время", у многих людей на глаза падают шоры, и они больше не могут думать. Хендрик Агур
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  • "Кровь была повсюду": житель Эстонии годами мучил своих возлюбленных

"Кровь была повсюду": житель Эстонии годами мучил своих возлюбленных Полиция его вины не увидела

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"Его первые слова были: " Я посмотрел твои фотографии и понял, что ты любовь моей жизни", - говорит Лийс, мать троих детей из Вильянди. Ее прошлый год должен был быть романтичным, но очень быстро превратился в фильм ужасов. Второй персонаж этого хоррора - эстонский мужчина по имени Индрек Михаэль, передает Radar.

"Однажды он привел своего друга и заставил меня заниматься сексом с ними обоими", - рассказала женщина, которая несколько лет назад стала первой жертвой Индрек Михаэля.

"Я смотрела вокруг и повсюду была кровь. Диван был весь в крови. Я не понимала, что здесь произошло", - вспоминает другая женщина.

"Он был сумасшедшим, я не знала, что он делает", - рассказывает знакомая публике Катарийна Падар, которая также стала жертвой абьюзера.

Однако все это лишь небольшая часть того, что происходило за закрытыми дверями между мужчиной и его спутницами жизни. Самое печальное заключается в том, что эта информация дошла до полиции, но попала в стол. "Ужасно, что так получилось", - признал полицейский Кристиан Яани.

Подробности смотрите завтра на Kanal 2 в передаче Radar.

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