"Кровь была повсюду": житель Эстонии годами мучил своих возлюбленных

"Однажды он привел своего друга и заставил меня заниматься сексом с ними обоими", - рассказала женщина, которая несколько лет назад стала первой жертвой Индрек Михаэля.

"Я смотрела вокруг и повсюду была кровь. Диван был весь в крови. Я не понимала, что здесь произошло", - вспоминает другая женщина.

"Он был сумасшедшим, я не знала, что он делает", - рассказывает знакомая публике Катарийна Падар, которая также стала жертвой абьюзера.

Однако все это лишь небольшая часть того, что происходило за закрытыми дверями между мужчиной и его спутницами жизни. Самое печальное заключается в том, что эта информация дошла до полиции, но попала в стол. "Ужасно, что так получилось", - признал полицейский Кристиан Яани.