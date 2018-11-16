Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Малагу за 115 евро!
16 ноября 2018, 9:45
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, lentodiilit.fi, travelfree.info и flynous.com.
Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 115 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 185 евро
Туда-обратно из Таллинна в Абу-Даби начиная с 249 евро
Туда-обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 503 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Майотту начиная с 519 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Джакарту начиная с 487 евро
Туда-обратно из Рима в Рио-де-Жанейро начиная с 310 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Торонто начиная с 282 евро
Туда-обратно из Венеции в Сантьяго начиная с 439 евро