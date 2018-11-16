Пт, 16.11.2018
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Малагу за 115 евро!

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Малага.

ФОТО: David Ionut/PantherMedia / David Ionut

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, lentodiilit.fi, travelfree.info и flynous.com.

Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 115 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 185 евро

Туда-обратно из Таллинна в Абу-Даби начиная с 249 евро

Туда-обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 503 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Майотту начиная с 519 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Джакарту начиная с 487 евро

Туда-обратно из Рима в Рио-де-Жанейро начиная с 310 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Торонто начиная с 282 евро

Туда-обратно из Венеции в Сантьяго начиная с 439 евро

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