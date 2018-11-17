Сб, 17.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: квартира с потрясающей атмосферой в старинной прибрежной вилле

Фото: квартира с потрясающей атмосферой в старинной прибрежной вилле

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

В Пярну ждет покупателей необычно уютная и привлекательная квартира, считает портал Kodustiil

Квартира площадью 79 квадратных метров с высокими потолками и удивительно красивыми окнами была капитально отремонтирована в 2013 году. Произведена замена электропроводки и труб, реставрированы окна и двери, новую жизнь начали дощатые полы во всей квартиры. Весь интерьер продуман до мелочей. 

ФОТО: KV.EE

Полной переделке подверглись ванная и кухня, в которой задает тон новая дровяная плита. 

ФОТО: KV.EE

В доме, построенном в 1924 году, реновированы фасад, крыша, водосточные трубы и коридоры.  

ФОТО: KV.EE

Дом стоит на большом участке, где можно проводить время всей семьей и устраивать гриль-ужины. Для хранения дров и сезонных вещей имеются сарай во дворе и классический бокс в подвале. 

Подробная информация о предлагаемой недвижимости находится ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ