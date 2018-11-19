AS Tallinna Vesi проиграла судебную тяжбу

12 января 2001 года AS Tallinna Vesi и город Таллинн заключили договор об услуге, содержавший условия предоставления услуги, в том числе был на 15 лет утвержден ценовой режим Tallinna Vesi. В 2007 году договор был продлен до 2020 года. Согласно договору, каждый год Tallinna Vesi имеет право поднимать цену на индекс потребительских цен.

1 ноября 2010 года вступил в силу Закон о водопроводе и канализации, возложивший обязанность согласования цен на Департамент конкуренции. Согласно этому закону, услуга в области водоснабжения должна опираться на обоснованные расходы и доходность, а не индекс потребительских цен. Департамент конкуренции не согласовал очередное повышение цен Tallinna Vesi и в 2011 года сделал фирме предписание привести цену в соответствие с законом. Tallinna Vesi не выполнила предписание и обратилась в суд, и с 2011 года между Tallinna Vesi и Департаментом конкуренции продолжается тяжба.

В мае 2014 года Tallinna Vesi сообщила, что обратится в арбитражный суд против государства с требованием о компенсации ущерба за весь заканчивающийся в 2020 году договорный период в размере более 90 млн евро. Эта сумма включает более 50 млн евро ущерба, причиненного отказом утверждать рост тарифа в период 2011-2013, и его дальнейших последствий в период 2014-2020.

12 декабря 2017 года административная коллегия Государственного суда частично не удовлетворила иск предприятия столичного водоснабжения AS Tallinna Vesi по спору о тарифах с департаментом конкуренции, постановив, что департамент конкуренции не должен руководствоваться ценами, предусмотренными соглашением между Tallinna Vesi и городом Таллинном.

Госсуд счел, что департамент конкуренции не должен руководствоваться ценами, предусмотренными соглашением между Tallinna Vesi и городом Таллинном. В то же время закон с внесенными в него поправками не позволяет больше при определении твердых расценок исходить из используемой городом методики. Поэтому департамент конкуренции не может согласовать поданное AS Tallinna Vesi ходатайство о ценах, а приведение расценов в соотвествие с законом оправданно, сообщил Госсуд.

Иск был удовлетворен относительного одного пункта предписания — того, где говорится, что предписание считаеся исполненным только в том случае, если департамент конкуренции согласует ходатайство о ценах. Как пояснил Госсуд, поскольку закон дает департаменту конкуренции люфт по согласованию расценок, у иска нет перспективы обеспечить согласования, даже если будут устранены конкретные указанные в преписании нарушения.

Административный суд пришел к выводу, что в рамках данного дела нет оснований обязать департамент конкуренции выполнять договор об услугах в части тарифов, поскольку договор не является юридически обязательным для исполнения. В связи с этим жалобы, поданные AS Tallinna Vesi не были удовлетворены. Tallinna Vesi направило суду и иск о возмещении ущерба, который также не был удовлетворен.