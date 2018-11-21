Каждый пятый россиянин живет за чертой бедности

Как отмечают авторы исследования, этой группе населения доходы не позволяют приобретать продукты сверх необходимого базового набора, пишет DW.com. "Значительная часть ​людей в зоне бедности вынуждены выбирать - купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или самые дешевые, но необходимые лекарства", - заявил РБК автор мониторинга Дмитрий Логинов.

Более трети населения находятся в зоне потребительского риска

Еще порядка 35,6 процента граждан РФ оказались в зоне потребительского риска. Их доходов хватает на питание и одежду, однако покупка предметов длительного пользования вызывает крайние сложности. При этом шансов повысить материальный статус у них нет.

В зону возможных изменений попали 14,1 процента респондентов. В отличие от предыдущей категории они в будущем ожидают повышения уровня материальной обеспеченности или же имеют на текущий момент возможность приобрести товары длительного пользования, однако готовятся к снижению материального статуса в ближайшее время.

В зоне потребительского комфорта себя ощущают 28,3 процента респондентов: они имеют возможность купить продукцию длительного пользования и не боятся ухудшения уровня жизни.