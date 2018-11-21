Каждый пятый россиянин живет за чертой бедности

В зоне бедности в РФ живут 22 процента (порядка 32 млн) россиян. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного мониторинга по данным на октябрь этого года, подготовленный Институтом социального анализа и прогнозирования (РАНХиГС). Его новый выпуск обнародован во вторник, 20 ноября.
Как отмечают авторы исследования, этой группе населения доходы не позволяют приобретать продукты сверх необходимого базового набора, пишет DW.com. "Значительная часть людей в зоне бедности вынуждены выбирать - купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или самые дешевые, но необходимые лекарства", - заявил РБК автор мониторинга Дмитрий Логинов.
Более трети населения находятся в зоне потребительского риска
Еще порядка 35,6 процента граждан РФ оказались в зоне потребительского риска. Их доходов хватает на питание и одежду, однако покупка предметов длительного пользования вызывает крайние сложности. При этом шансов повысить материальный статус у них нет.
В зону возможных изменений попали 14,1 процента респондентов. В отличие от предыдущей категории они в будущем ожидают повышения уровня материальной обеспеченности или же имеют на текущий момент возможность приобрести товары длительного пользования, однако готовятся к снижению материального статуса в ближайшее время.
В зоне потребительского комфорта себя ощущают 28,3 процента респондентов: они имеют возможность купить продукцию длительного пользования и не боятся ухудшения уровня жизни.
Как ранее поясняла DW директор региональной программы Независимого института социального развития Наталья Зубаревич, уровень бедности в России в последние годы рос главным образом из-за стабильно снижающегося уровня денежных доходов населения. Только в 2017 году они упали на 1,7 процента.