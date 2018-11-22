Антон Праткунас: родители напрасно возят детей в школу на машинах

ФОТО: Антон Праткунас

Поскольку большую часть времени дети проводят именно в школе, то движение должно быть интегрировано в систему образования так, чтобы ребенок мог бы двигаться в день хотя бы 1 час. Статистика грустна, потому что по исследованию Тартуского университета всего 24% учеников в возрасте от 7 до 13 лет выполняют эту норму. Чем старше класс, тем меньше движения у детей. Исследования подтверждают, и научно доказано, что чтобы добиться лучших результатов в учебе, ребенок должен больше двигаться. В этом отводится большая роль не только урокам физкультуры, которых недостаточно, но и родителям, учителям, администрации школы и местному самоуправлению с государственной политикой.

В школах Эстонии набирает обороты программа „Liikuma kutsuv kool“ (Школа, призывающая двигаться), в рамках которой в школах проводятся активные перемены, актовый зал больше не закрыт, и дети проводят свои перемены на улице в движении. Ученикам не говорят на переменах: «Не бегать!», а для них создаются условия для движения, и это становится частью повседневной жизни школы и образования. Школьные двери открыты, и дети выходят на улицу. Нарве есть куда двигаться в этом направлении, и я очень надеюсь, что и наши школы будут создавать условия для движения и присоединяться к программе, а местное самоуправление их поддерживать, тем более, что государственная политика спорта этому всячески способствует, ведь цель и видение Эстонии к 2035 году достичь таких условий, где все школьники получали бы необходимую рекомендуемую двигательную нагрузку, то есть двигались бы минимум 1 час в день 7 раз в неделю.

Родители могут отправлять ребенка в школу пешком, на велосипеде или самокате, учителя проводят перерывы на уроках для движения, администрация школы организует активные перемены на улице, в актовом и спортивном зале, а за доступность и наличие спортивных объектов в городе отвечает местное самоуправление.

Мы должны меняться сами и создавать условия нашим детям для движения. Местное самоуправление играет важную роль в этом, оно поддерживает и мотивирует школы, создает безопасную и благоприятную среду для движения около/вокруг школ, помогает с приобретением спортивного инвентаря и реновациями помещений.

Родители являются примером для своих детей в первую очередь, поэтому очень важно проводить активно досуг с детьми, выходя на прогулки, природу, совершать походы и делать совместные тренировки.

Значительную роль играет открытость и доступность спортивных и детских площадок в городах, и за это отвечает местное самоуправление. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала на последнем конгрессе спорта Эстонии, что у детей должен быть постоянных доступ на спортивную и детскую площадки и призвала местные самоуправления городов не закрывать свои площадки и думать о постоянной доступности к спортивным объектам.

Спросите своих детей, чего хотят они, и большинство ответит вам, что хотят гулять, играть и бегать на перемене на улице. Мы должны считаться с мнением детей, способствовать движению, тем самым создавая благоприятную атмосферу для учебы.