Галерея: скромное очарование квартиры цвета грэж

Оттенок стен в этой квартире стал в последние годы настолько популярным среди дизайнеров, что для него даже придумали отдельное слово «greige» — смесь бежевого и серого (от англ. grey и beige). И действительно, цвет подойдет тем, кто хочет спокойной теплой обстановки, которую дает бежевый, но в то же время стремится добавить стиля и современности, из-за которых любят серый. Перед нами — прекрасный пример использования этого нового оттенка в дизайне двухкомнатной квартиры в Швеции.