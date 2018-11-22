Виновник смерти подростка просит смягчить наказание

Защита Кеэма просит Тартуский окружной суд аннулировать решение уездного суда от 6 ноября и смягчить наказание.

Кеэм пытается добиться условного срока.

Трагедия произошла 14 июля 2016 года в полночь, когда погибший молодой человек вместе с подростками 18 и 15 лет находились у многоквартирного дома в деревне Кулдре волости Урвасте в Вырумаа. Между жильцом дома и 15-летним молодым человеком произошел конфликт, из-за которого подросток выпустил воздух из шины стоявшего перед домом автомобиля, который принадлежал сыну Кеэма.

Это заметил кто-то из соседей и сообщил Кеэму. Тот вышел во двор к машине, но к тому моменту там был лишь 16-летний подросток. Кеэм ударил его кулаком по лицу. Молодой человек упал и потерял сознание. По просьбе обвиняемого на место вызвали скорую помощь и пострадавшего доставили в больницу, где молодой человек скончался 15 июля после полудня. Тяжелая травма, повлекшая за собой смерть, возникла в результате нанесенного Кеэмом удара.

Мати Кеэм в 2017 году за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть, был приговорен к семи годам тюрьмы, но благодаря сокращенному производству, ему следовало провести за решеткой четыре года и восемь месяцев. Он подал апелляцию и дело было вновь возвращено Госсудом на рассмотрение в уездный суд.