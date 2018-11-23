Кайтселийтчик из Индии: «Если нужно, я пойду воевать за Эстонию!»

Моуджил не только хорошо говорит по-эстонски - у него эстонское гражданство. И, поскольку для него важно будущее его новой родины - об этом во время нашей встречи он говорит неоднократно, - четыре года назад Моуджил решил вступить в Кайтселийт.

«В 2014 году, когда начался украинский кризис, мы с одним другом сикхом, с которым мы когда-то вместе приехали сюда, решили, что хотим защищать Эстонию, если в этом будет необходимость, - рассказал он. - Так мы и вышли на контакт с Кайтселийтом». Выходцев из Индии проверяли с особенной тщательностью и перезвонили им только через два месяца, когда Шарнджит уже почти забыл о телефонном разговоре. Затем начались учения, и теперь у Моуджила есть полное право сражаться рядом с другими эстонскими солдатами.

В одном отряде с Моуджилом опытный служащий Кайтселийта Неэме Брус. Он говорит, что среди добровольцев есть и другие иностранцы. Но, поскольку все мужчины и женщины, которых принимают в Кайтселийт, должны быть гражданами Эстонии, разделения по национальному признаку не происходит. «У нас, конечно, есть русские, есть и украинцы… Достаточно много русских в Ида-Вирумаа в отряде Алутагузе, но точной статистики на этот счет у нас нет», - говорит Брус. Дает ли гражданство гарантию, что человек также является патриотом Эстонии?

«Мы это предполагаем, - говорит Брус. - Но какого-то патриотического тренинга в Кайтселийте отдельно, конечно, не проводят».

И Моуджил утверждает, что в Кайтселийте не требуют присяги на верность Эстонии. Однако дается присяга быть готовым в случае необходимости воевать за Эстонию. «По-моему, это естественно, - говорит индус по-эстонски с мягким акцентом. - Вся моя жизнь ведь теперь в Эстонии - семья, бизнес…»

На торжественной церемонии вручения гражданства 31 октября 2012 года. ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Моуджил говорит, что, закончив университет в Индии по специальности ИТ, он начал размышлять о том, куда поехать для продолжения учебы в магистратуре. Его выбор пал на практически неизвестную ему на тот момент страну далеко на севере. «Я знал, что Skype придумали эстонцы. У Эстонии уже тогда был имидж сильного ИТ-государства», - вспоминает он.

Я в свою очередь перечисляю возможные минусы: язык, который сложно выучить, холодная погода большую часть года, далеко от Индии… «Обо всем этом мне говорили и в Индии, - отвечает Моуджил. - Семья спрашивала, почему я не поеду в какую-нибудь англоязычную страну, зачем так далеко, где свой язык. Но я уже принял решение: магистратура в Estonian Business School».

После окончания EBS стали поступать предложения о работе в Эстонии в сфере ИТ. К тому времени и эстонский язык Моуджилу стал понятнее. Тогда возникла идея создать свое предприятие. Теперь у Моуджила ресторан Spice Wagon в Теллискиви, который в интернете называют лучшим индийским рестораном в Таллинне, а в Старом городе у него сувенирный магазин. У Моуджила супруга-эстонка и трое детей. Двое из них ходят в эстонскую школу. А третьему пока всего лишь семь месяцев. Поскольку туристический сектор в Эстонии достаточно сезонный, Моуджил сейчас занимается туризмом и в Норвегии, за полярным кругом, куда ездят именно зимой. «Так что, как видите, холода я не боюсь», - замечает он.

Ну а как же эстонцы и приписываемая им обособленность и недоверие в отношении чужестранцев? Я напоминаю своему собеседнику, что два года назад, давая интервью интернет-журналу Кайтселийта Kaitse kodu!, он сказал, что разговоры о ксенофобии эстонцев взяты с потолка: «Мне кажется, что кто-то здесь просто пытается настроить народ против беженцев или друг против друга». Что же он думает сейчас, когда политические страсти вокруг вопроса о беженцах накалились?