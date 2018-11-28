Сегодня отмечается сто лет с начала Освободительной войны

«Сто лет назад Эстония стояла перед важным выбором и приняла решение вступить в борьбу за свою свободу, – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. – В память об участниках Освободительной войны состоится торжественное мероприятие в Рийгикюла, а в церквях Эстонии будут звонить колокола. Призываю всех зажечь сегодня свечу в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя свободы нашего государства».

«История Таллиннской реальной школы тесно переплетается с историей Эстонии и особенно с историей рождения Эстонской Республики. Я верю, что смелость тогдашних глав государства в создании демократической страны и готовность школьников защищать основы только что созданного государства отражают те ценности, к которым необходимо и в сегодняшней Эстонской Республике относиться с уважением и чувством благодарности, ведь мы живем в созданном ими государстве.

Для нас очень важно сохранение исторической памяти и создание связей между историей и сегодняшним обществом Эстонии. Поэтому в этот важный день мы вместе с 330 гимназистами и учителями реальной школы предпримем совместную учебную поездку в Нарву и вместо школьного урока посетим исторические места сражений Освободительной войны», – сказала директор Таллиннской реальной школы Эне Саар.

В 7:15 состоялось памятное мероприятие около Таллиннской реальной школы, у памятника ученикам и учителям, павшим в Освободительной войне.

В 12:00 в Рийгикюла состоится торжественное собрание в честь столетия со дня начала Освободительной войны, в котором примут участие триста учеников Таллиннской реальной школы. С речами выступят президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и абитуриент Нарвской эстонской гимназии Сильвер Ильменски. К памятнику битвы у Рийгикюла будут возложены венки, оркестр исполнит музыку.

В 13:00 на Ратушной площади Нарвы Нарвская дружина Кайтселийт предложит всем желающим солдатский суп.

В 14:00 в Нарвском колледже состоится собрание с речами на тему дня. С приветственной речью выступит директор колледжа Кристина Каллас. Обзор исторических событий представят известные историки Аго Паюр, Пеэтер Каазик и Мерике Юрьё. Ученики реальной школы выступят с музыкальным номером.

Вечером 28 ноября в 19:00 в концертном зале Alexela начнется музыкальное мероприятие ЭР100 «Девять гимнов свободе», которое посвящено сотой годовщине Освободительной войны. Концерт, созданный к юбилейному году Эстонской Республики, появился на свет в сотрудничестве Эстонского джазового союза и Jazzkaar, и он откроет фестиваль Jõulujazz 2018.