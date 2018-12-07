Пт, 7.12.2018
Мы уже давно не говорим по существу. Мы продолжаем манипулировать страхами и запугивать людей. Кристина Каллас

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Осло за 26 евро!

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Осло.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee, travelfree.info и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная с 68 евро

Туда-обратно из Таллинна в Найроби начиная с 373 евро

Туда-обратно из Таллинна в Рио-де-Жанейро начиная с 532 евро

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 48 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 51 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пафос начиная с 54 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 164 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария начиная со 165 евро

Туда-обратно из Таллинна в Осло начиная с 26 евро

Туда-обратно из Риги в Тель-Авив начиная с 71 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Краби начиная с 345 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Занзибар начиная с 496 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Филиппины начиная с 451 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Марракеш начиная с 43 евро

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