Как отмечает газета, практически все депутаты от Консервативной партии часто недовольны стилем правления Терезы Мэй, но наибольшую неприязнь она вызывает в рядах евроскептиков, которые отказываются взять на себя ответственность за продвигаемые ими идеи.

Тереза Мэй совершила роковую ошибку, пытаясь заручиться их поддержкой. Теперь в ее собственных интересах и в интересах всей страны она должна добиться того, чтобы эти идеологи вновь оказались на обочине политической жизни Великобритании, пишет Guardian.

Daily Mirror публикует статью своего аналитика Кевина Магуайра, в которой тот пишет, что «потрепанная Тереза Мэй добилась отсрочки своей политической смерти».

Теперь мы знаем, что каждый третий депутат от Консервативной партии хочет, чтобы она ушла с поста лидера. Да, она одержала верх в голосовании о доверии к ней лично, но это пиррова победа.

Ей придется уйти со своего поста уже в следующем году, считает аналитик.

Ее договор по Брекзиту не будет одобрен, так как она слабый лидер и не в состоянии вынудить депутатов парламента одобрить ее план, пишет газета.

Сейчас было бы разумным либо продлить переговоры с ЕС, основанных на 50-й статье договора о создании Европейского союза, либо провести второй референдум, чтобы избиратели приняли окончательное решение по этому вопросу, так как депутаты парламента, очевидно, не способны сделать это сами, пишет Кевин Магуайр в Daily Mirror.

Daily Telegraph публикует статью своего обозревателя Аллистера Хита, в которой тот пишет, что Великобританию ожидает политическая катастрофа.

Что дальше? - вопрошает автор. Сумасшествие, которое мы наблюдали в последние сутки, лишь повысило политические ставки, а не разрешило охвативший Великобританию политический кризис.

После «победы» Терезы Мэй становится все сложнее представить себе выход из политического тупика, пишет газета.

Идеологически настроенные депутаты от Консервативной партии, выступающие за Брекзит, сделают жизнь Мэй невыносимой. Она больше не сможет на самом деле править страной, ее администрация на практике развалится, и она не сможет проводить новые законы через парламент.

Вотум доверия Терезе Мэй был по существу повторением ее избрания лидером партии в 2016 году, так как никто из депутатов не знал, кто мог бы ее заменить на посту лидера, а сами они не хотели лично разбираться с Брекзитом, пишет Daily Telegraph.

Все это означает, что британская политика заходит в пике, все выходит из строя, и ни у кого нет катапультируемого кресла.

Если не произойдет чуда, Британию ожидает катастрофа: либо отмена Брекзита, либо очередной референдум по этому вопросу, который еще больше расколет общество, либо распад Консервативной партии, либо приход к власти Джереми Корбина, либо комбинация всех этих вариантов.

Даже Терезе Мэй должно быть ясно, что она одержала пиррову победу, пишет Аллистер Хит в Daily Telegraph.

Трамп и Россия

Times публикует статью своего обозревателя Джерарда Бейкера, в которой тот пишет, что именно связи с Россией могут стать причиной падения Дональда Трампа.

Мы сейчас знаем, пишет Бейкер, что российские представители связывались со многими людьми в близком окружении Трампа и предлагали свою помощь во время предвыборной кампании.

Компания Трампа собиралась развивать свой бизнес в России (хотя потом отказалась от этой идеи), пишет Джерард Бейкер.

Но следует помнить, что речь идет о России, а не о Канаде или Кайманских островах. Речь идет о стране, которая многократно нападала на союзников Америки, стране, которая незаконно аннексировала часть территории суверенного европейского государства и продолжает быть замешанной в военном конфликте, продолжает Джерард Бейкер в Times.

Сейчас становится ясно, что, скорее всего, спецпрокурор Роберт Мюллер придет к выводу, что Трамп и другие пытались препятствовать расследованию его возможных связей с Россией, пишет Джерард Бейкер.

Но Мюллер может также прийти к выводу, что ни Трамп, ни его приближенные не нарушили никаких законов, когда они связывались с представителями России.

Однако Мюллер продемонстрирует нам, что Трамп и его команда настолько жаждали одержать политическую победу, а также заработать деньги, что они с удовольствием связывались с представителями враждебного государства.

Было ли это преступлением? Может быть, и нет. Но некоторые грехи гораздо хуже преступлений, пишет Джерард Бейкер в Times.

Беззастенчивое поведение России

Financial Times публикует статью представителя США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, в которой она пишет, что мало кто заметил, что действия России укрепляют НАТО.

Посмотрите, что произошло в Брюсселе на прошлой неделе, пишет представитель США.

После нескольких месяцев переговоров США и их союзники решили, что следует ответить на нарушения Россией взятых на себя обязательств.

Все 29 стран НАТО единогласно поддержали позицию США, которые пришли к выводу, что Москва виновна в существенных нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного в 1987 году президентами Рейганом и Горбачевым.

Россия, как считают все страны НАТО, разработала и развертывает ракеты среднего радиуса действия, которые могут нести как конвенциональные, так и ядерные боеголовки, пишет FT.

Это, пишет представитель США, прямо противоречит ДРСМД. США и их союзники считали, что заключенный в 1987 году договор приведет к тому, что Россия, оставаясь конкурентом, перестанет быть враждебной державой.

Этот договор стал краеугольным камнем европейской и атлантической безопасности и стабилизировал политические и военные отношения между двумя сверхдержавами.

Демонстрация полного единства НАТО особенно важна на фоне вызывающего тревогу все более безрассудного поведения России на международной арене.

Россия вторглась на территорию Украины и оккупировала ее часть, пишет представитель США в НАТО. Она отравила своих политических противников нервно-паралитическим веществом на территории Великобритании, пыталась подорвать демократические процессы в США и других суверенных странах, а также оказывает поддержку сирийскому режиму, который применяет авиацию и химическое оружие против гражданского населения, продолжает Кэй Бэйли Хатчисон.

Беззастенчивое поведение России шокирует.

Несмотря на все эти злонамеренные действия России, солидарность стран НАТО лишь крепнет.

Америка глубоко надеется, что рано или поздно Россия вновь пойдет по стопам Михаила Горбачева, который в 1987 году сказал, что договор РСМД представляет лучший шанс пойти по пути, который уводит от катастрофы.

Президент Владимир Путин решил не идти этим путем. В таких условиях мы и наши союзники должны прибегать к действиям по сдерживанию все более агрессивной и нетерпеливой России, пишет Кэй Бейли Хатчисон в Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com