Дональд Трамп.

ФОТО: JIM WATSON / AFP

В обзоре британской прессы:

Что ждет Терезу Мэй?

Все британские газеты много и подробно пишут о том, что депутаты парламента от Консервативной партии большинством голосов выразили доверие лидерству премьер-министра Терезы Мэй.

Guardian в своей редакционной статье пишет, что, в соответствии со стилем правления Терезы Мэй, голосование по поводу доверия ее коллег произошло не потому, что она что-то не так сделала, а потому, что она чего-то не сделала.

В ходе всего процесса переговоров о Брекзите она постоянно предпочитала откладывать важные решение на потом. Но, отказавшись позволить депутатам парламента одобрить или отвергнуть заключенный ею договор с ЕС по вопросу о разводе с Евросоюзом, она переполнила чашу терпения депутатов от Консервативной партии.

Да, они выразили ей доверие, но этот результат не означает, что они сохраняют лояльность. Ее коллеги, полагает Guardian, очевидно, хотят, чтобы она разобралась с Брекзитом, а затем ушла.