Видео: грязный снег в российском городе попытались скрыть белой краской

На кадрах видно, как женщина подходит к снежным горкам, которые были построены к новогодним праздникам в центре города. Она проводит по ним рукой, после чего на ней остаются следы белой водоэмульсионной краски. На других частях горки также виднеются белые подтеки, пишет Lenta.ru.

«А мы говорим, что в армии траву красят, и ничего, не удивляемся», — отмечает автор видео.

По мнению женщины, горки покрасили краской для того, чтобы скрыть черный снег, который набрали для строительства зимних аттракционов. Отмечается, что проблема с чистым снегом могла возникнуть из-за того, что город окружен угольными разрезами.