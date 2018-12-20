Внимание! Разыскивается ребенок!
20 декабря 2018, 9:48
Если мальчика, который мечтает о подарке от Деда Мороза, уже нашли, то поздравляем его и его семью с наступающими праздниками!
А история такова: в рамках рождественского проекта Omniva решила выполнить пять желаний юных жителей Эстонии, и теперь Дед Мороз разыскивает одного ребенка, точный адрес которого неизвестен. Известно только, что он живет в доме 44а по улице Ринги. А такая улица есть и в Пярну, и в Маарду, и в Юри, и Кохтла-Ярве. Если вы знаете, кто написал это письмо, дайте, пожалуйста, знать! Связаться с Дедом Морозом из Omniva можно на страничке Rus. Postimees в Facebook.