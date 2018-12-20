Чт, 20.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина

Внимание! Разыскивается ребенок!

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Письмо Деду Морозу.

ФОТО: Omniva

Если мальчика, который мечтает о подарке от Деда Мороза, уже нашли, то поздравляем его и его семью с наступающими праздниками!

А история такова: в рамках рождественского проекта Omniva решила выполнить пять желаний юных жителей Эстонии, и теперь Дед Мороз разыскивает одного ребенка, точный адрес которого неизвестен. Известно только, что он живет в доме 44а по улице Ринги. А такая улица есть и в Пярну, и в Маарду, и в Юри, и Кохтла-Ярве. Если вы знаете, кто написал это письмо, дайте, пожалуйста, знать! Связаться с Дедом Морозом из Omniva можно на страничке Rus. Postimees в Facebook. 

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