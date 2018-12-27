Два человека казнены в Японии по обвинениям в убийствах, совершенных в 1988 году

"Это был чрезвычайно жестокий случай, когда они лишили жертв их драгоценных жизней по эгоистичным причинам", - приводит газета слова министра юстиции Японии Такаси Ямасита.

По словам министра, он подписал распоряжение о приведении приговоров в исполнение в минувший вторник после "многочисленных тщательных рассмотрений".

В последний раз высшая мера наказания в Японии была приведена в действие в июле. Тогда в течение двух дней были казнены лидер террористической секты "Аум Синрикё" Секо Асахара и 12 бывших членов секты.

Таким образом, общее число казней в Японии в 2018 году достигло 15, это самое большое число смертных приговоров, приведенных в исполнение в стране за последние 10 лет.

Всего за время пребывания на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ в стране было казнено 36 человек.